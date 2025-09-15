不只拜好兄弟 民雄大士爺祭彩虹普渡打破性別

民雄大士爺文化祭登場，嘉義縣多元性別社區健康服務中心首創「彩虹普渡」，有彩虹紙蓮花、皇后戲台，還設性別友善堂，盼普渡不只拜好「兄弟」，更讓眾生皆可平等享香火。

民雄大士爺祭與基隆中元祭、屏東恆春搶孤及宜蘭頭城搶孤，並列台灣農曆7月裡最重要的4大祭典。每年農曆7月21日至23日，大士爺廟方製紙糊大士爺神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇連續3天誦梁皇寶懺，超渡孤魂野鬼。

不過，在其重頭戲普渡儀式中，傳統上以「好兄弟」泛指孤魂野鬼。今年嘉義縣多元性別社區健康服務中心「諸羅部屋」則推出「彩虹普渡」，首次以男性、女性與非二元性別亡魂為祭拜對象，象徵眾生平等皆可同享香火。

攤位不僅將普渡必有的供食，拼成彩虹旗等6面驕傲旗；團隊與志工更親手摺出「6色彩虹蓮花」，盼助眾往生者乘蓮花前往自由平等的西方極樂世界。傳統給亡魂歇息、沐浴更衣的「男堂」與「女室」，則改成「性別友善堂」，盼讓好兄弟、好姐妹都能同受周全照顧。

紙紮戲台，則由變裝皇后鄧百百以「普渡不看鋼管秀，改看Drag Queen Show」為題，打造成「變妝皇后戲台」。考量多元性別者在世間常被視為偏離常軌，選擇隱藏真實自我，因此團隊也準備了化妝品、束胸、假髮、領巾、香氛及大尺碼高跟鞋等日常小物，盼讓多元性別族群在另一個世界，皆能自在展現自我。

除了這些為「成人」設計的巧思，團隊也為早逝孩童放上彩虹點心、中性玩具，還有以「多元家庭」為主題的桌遊，期盼在另一個世界，眾生也能感受多元、自由、溫暖的成家之道。

諸羅部屋主任林垠瀚今天告訴中央社記者，昨天在活動會場上，攤位成功吸引不少民眾的目光，不僅讓許多長期走廟會、參與民俗活動的民眾感到很新鮮，覺得這樣做「很好」，更有阿嬤讚嘆志工手做的彩虹紙蓮花「比外面賣的還漂亮」。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢更駐足攤位欣賞，還在臉書發文分享這個特別的「性平普」，吸引網友留言「民俗能衝破這關，讓人敬佩。這比目蓮打開鬼門關救母離開酆都地府還不容易」。

諸羅部屋表示，大士爺文化祭宗旨原為排解械鬥、促進和諧，盼透過在期間進一步傳遞多元社會應尊重、包容不同族群、性別與性取向的願景，讓更多民眾看見多元族群的存在，讓文化信仰真正實現「多元共融」。