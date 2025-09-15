大士爺祭火化升天 民雄大士爺祭圓滿落幕

嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺文化祭，活動最高潮大士爺火化升天，在信眾擁簇巡遊民雄街頭後，昨天深夜在副縣長劉培東、大士爺廟董事長周漳炎、奉天宮董事長何達煌、立委蔡易餘、陳冠廷、民雄鄉長林于玲等貴賓、民眾恭送大士爺「火化升天」，劃下完美句點。劉培東說，今年大士爺祭吸引30多萬人朝聖，嘉義縣7月遭逢風災、水災，盼透過火化升天儀式將災厄都帶走，相信未來一年都將風調雨順、合境平安。

民雄大士爺祭9月12日（農曆7月21日）起一連舉行3天，每年吸引全台各地民眾湧入，數以萬計信眾不遠千里而來，擠滿民雄街頭，比過年還熱鬧。最後一天壓軸大士爺火化升天盛大登場，信徒和遊客更是塞爆民雄小鎮。

民雄大士爺廟是縣定古蹟，也是台灣大士爺廟的祖廟，有關大士爺的傳說與神跡傳頌民間超過300年，「民雄大士爺文化祭」也與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」與「宜蘭頭城搶孤」並列台灣農曆7月4大祭典。

大士爺祭是嘉義縣重要文化資產，廟方恭製紙糊大士爺神尊供奉在正殿讓民眾膜拜，搭設法會壇3天誦念梁皇寶懺，超渡孤魂野鬼，成為嘉義最具代表性的信仰盛事。