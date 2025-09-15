台南安平觀音亭散播大愛 重陽敬老禮金數增倍

台南市安平觀音亭深耕地方，長期協力濟貧、關懷弱勢等慈善救助，每年都會辦理重陽敬老活動，致贈敬老年金，往年限量500份，今年增加到1200份，每個包1000元，歡迎安平區年滿80歲長者報名登記

安平觀音亭主委顏東賢表示，每年的重陽敬老，是安平觀音亭的重要活動。以往敬老禮金限量500份。去年得到菩薩擲筊同意，以不限額的方式登記發放禮金。今年依安平戶政統計80歲以上長者，及去年報名人數統計評估，決定今年禮金發放名額增為1200份。

此次的敬老禮金由安平觀音亭管理委員會與桂盟關懷公益基金會聯合籌備。桂盟關懷公益基金會 是安平觀音亭已故主委吳高明月創辦，延續此大愛，捐贈50萬元，持續行善，造福鄉里。 此次的禮金領取，以民國34年10月底前出生者，且於今年10月底前設籍安平區滿半年，年滿80歲長輩。

安平觀音亭請長者及家屬攜帶身分證於9月20日(星期六)至10月11日（星期六）上午九點至下午五點止，至安平觀音亭大德聚福中心(共修唸佛道場)報名，額滿即停止登記。考慮到長輩年長不宜久候，為讓報名過程更加順暢，可先至觀音亭拿取報名表先行填寫，或至觀音亭FB下載報名表附件。

為讓領取過程順暢，親自到場領取的長輩，請攜帶﹕通知報名單、本人印章。代領家屬請攜帶通知報名單、長輩印章、代領人印章於重陽節10月29日至11月4日止，每天上午9點至下午5點於安平觀音亭大德聚福中心領取。

安平區長蕭泰華表示，對於年長者的關懷與照顧，是目前政策發展的重要議題，區公所樂見觀音亭對在地長者的敬意，特別動員13里里長、鄰長協力宣傳。