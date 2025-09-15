台南水道博館河津櫻花期錯亂 專家：影響生態鏈

時序入秋仍高溫，台南山上花園水道博物館園區數株河津櫻竟陸續開花，與往年寒冬至早春花期大不相同，引發關注；園方研判是日夜溫差導致花期錯亂，也憂心進而影響授粉、結果及後續的生態鏈，將持續觀察開花情況。

山上水道博物館淨水池區總計栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻、八重櫻等櫻花，目前有零星幾株河津櫻開花，不少遊客在9月就看到櫻花綻放，既驚喜又感到錯愕，直呼相當奇妙。

水道花園博物館說明，園內的河津櫻為日本早開櫻品種，通常每年1月下旬至3月間盛開，是冬末春初的賞花代表，而目前並未針對櫻花樹特別進行催花處理，花朵卻自發綻放，顯示今年受到氣候異常影響，氣候條件已對植物自然周期造成影響，導致花期錯亂。

櫻花開花雖浪漫，水道博物館表示，有專家提醒這樣的「季節錯置」恐削弱植物原有生態節律，進而影響授粉、結果及後續的生態鏈，背後反映的氣候變遷議題不容忽視，若環境持續劇烈變動，未來不僅是櫻花，其他作物與野生植物也可能陸續面臨生長周期錯亂的挑戰。

水道博物館指出，會持續觀察櫻花後續花況，並透過社群平台分享紀錄，並呼籲民眾在欣賞這份意外驚喜的同時應重視環境保護與減碳行動，讓櫻花能在對的季節、以最優雅的姿態綻放。