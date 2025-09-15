聽新聞
0:00 / 0:00

台南水道博館河津櫻花期錯亂 專家：影響生態鏈

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南山上花園水道博物館園區河津櫻花期原是冬末春初，今年9月竟就開花，館方研判恐因氣候異常影響導致花期錯亂。記者萬于甄／攝影
台南山上花園水道博物館園區河津櫻花期原是冬末春初，今年9月竟就開花，館方研判恐因氣候異常影響導致花期錯亂。記者萬于甄／攝影

時序入秋仍高溫，台南山上花園水道博物館園區數株河津櫻竟陸續開花，與往年寒冬至早春花期大不相同，引發關注；園方研判是日夜溫差導致花期錯亂，也憂心進而影響授粉、結果及後續的生態鏈，將持續觀察開花情況。

山上水道博物館淨水池區總計栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻、八重櫻等櫻花，目前有零星幾株河津櫻開花，不少遊客在9月就看到櫻花綻放，既驚喜又感到錯愕，直呼相當奇妙。

水道花園博物館說明，園內的河津櫻為日本早開櫻品種，通常每年1月下旬至3月間盛開，是冬末春初的賞花代表，而目前並未針對櫻花樹特別進行催花處理，花朵卻自發綻放，顯示今年受到氣候異常影響，氣候條件已對植物自然周期造成影響，導致花期錯亂。

櫻花開花雖浪漫，水道博物館表示，有專家提醒這樣的「季節錯置」恐削弱植物原有生態節律，進而影響授粉、結果及後續的生態鏈，背後反映的氣候變遷議題不容忽視，若環境持續劇烈變動，未來不僅是櫻花，其他作物與野生植物也可能陸續面臨生長周期錯亂的挑戰。

水道博物館指出，會持續觀察櫻花後續花況，並透過社群平台分享紀錄，並呼籲民眾在欣賞這份意外驚喜的同時應重視環境保護與減碳行動，讓櫻花能在對的季節、以最優雅的姿態綻放。

櫻花 河津櫻 氣候變遷

延伸閱讀

台南水道博物館河津櫻9月開花 研判受氣候影響

櫻花提前報到？ 台南山上水道博物館河津櫻9月竟現蹤綻放

台中海線民眾等待多年....清水國民暨兒童運動中心9月30日試營運

中共「福建號」航艦通過台海 專家：恐動搖台澎防衛作戰基礎

相關新聞

台南麻豆魚塭埋石灰 挨批12年不動如山

高雄土地盜採砂石、棄置廢棄物案引發民眾關心國土破壞問題，台塑石化公司12年前被查獲逾5萬公噸副產石灰，被非法棄置於台南麻...

2年催生「萬寶龍」 雲林提前達標

雲林縣政府為刺激生育率去年推出「2年6億元萬寶龍」生育補助，成果明顯，原本平均每年出生3千多人暴增到6千多人，成長率全國...

台南水道博館河津櫻花期錯亂 專家：影響生態鏈

時序入秋仍高溫，台南山上花園水道博物館園區數株河津櫻竟陸續開花，與往年寒冬至早春花期大不相同，引發關注；園方研判是日夜溫...

嘉義民雄大士爺文化季重頭戲 300人齊聚辦桌看布袋戲

一年一度熱鬧大士爺文化季進入尾聲，民雄商圈發展協會延續傳統，今年在民雄農會倉庫舉辦第3屆「辦桌」活動，結合美食、藝術與文...

阿里山神木林間觀影 百名遊客夢幻星空視聽饗宴

林業及自然保育署嘉義分署昨晚在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦星空電影夜，100名遊客在星空與巨木下觀看入圍奧斯卡動...

台南體育局長到南韓拓展棒球交流 為棒球特色學校拉線締姊妹校

為推動國際體育交流並落實城市行銷，南市府體育局長陳良乾局到南韓參訪，拓展三級棒球交流，１３日除為CENTUM中學與善化國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。