2年催生「萬寶龍」 雲林提前達標

雲林縣政府為刺激生育率去年推出「2年6億元萬寶龍」生育補助，成果明顯，原本平均每年出生3千多人暴增到6千多人，成長率全國第1，今年續推計畫，第1萬個寶寶終於在斗六市的如意街誕生，縣長張麗善昨準備豐富禮品前往道賀。

「重賞之下必有勇夫！」縣府社會處長林文志說，萬寶龍生育津貼為前3胎可各領6萬元，第4胎起加碼至13萬元，還贈尿布等好禮，獲熱烈回響，讓雲林從2023年新生兒3206人，去年暴增至6923人，成長率達116%翻倍成長，出生率原本中後段班的雲林躍居全台第1，也讓不少縣市有意跟進政策。

此計畫去年龍年延伸到今年小龍年，目標兩年催生1萬名「龍寶寶」，第1萬名新生兒在8月中旬誕生，提前達標。這名新生兒父親王斯弘為雲科大助理教授，他說，這是他們第1個寶寶，長期來台灣出生率世界排名倒數，去年甚至創下新低，關係到國家整體發展，大家要重視並努力改善；身為教師的他還打趣說，少子化若持續嚴重，將來「自己的學生恐怕得自己生」。

張麗善偕同社會處長林文志、斗六市長林聖爵等人攜帶黃金禮盒、小寶寶服裝、雞精禮盒、品格教育套書前往祝賀，祝福寶寶健康成長，張麗善說，很高興計畫提前達標，不僅第1萬名新生兒提早誕生，目前並已突破萬人、達到1萬109人，去年3億元津貼已發完，還追加預算到4.2億元，計畫將延長至今年12月31日新生兒都可獲補助，讓大家領好領滿，且還有更多育兒福利，期待年輕父母多加努力。