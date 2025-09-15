聽新聞
0:00 / 0:00

2年催生「萬寶龍」 雲林提前達標

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣推出「2年6億元萬寶龍」計畫，第1萬名新生寶寶在斗六市誕生，縣長張麗善（中）昨往祝賀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣推出「2年6億元萬寶龍」計畫，第1萬名新生寶寶在斗六市誕生，縣長張麗善（中）昨往祝賀。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府為刺激生育率去年推出「2年6億元萬寶龍」生育補助，成果明顯，原本平均每年出生3千多人暴增到6千多人，成長率全國第1，今年續推計畫，第1萬個寶寶終於在斗六市的如意街誕生，縣長張麗善昨準備豐富禮品前往道賀。

「重賞之下必有勇夫！」縣府社會處長林文志說，萬寶龍生育津貼為前3胎可各領6萬元，第4胎起加碼至13萬元，還贈尿布等好禮，獲熱烈回響，讓雲林從2023年新生兒3206人，去年暴增至6923人，成長率達116%翻倍成長，出生率原本中後段班的雲林躍居全台第1，也讓不少縣市有意跟進政策。

此計畫去年龍年延伸到今年小龍年，目標兩年催生1萬名「龍寶寶」，第1萬名新生兒在8月中旬誕生，提前達標。這名新生兒父親王斯弘為雲科大助理教授，他說，這是他們第1個寶寶，長期來台灣出生率世界排名倒數，去年甚至創下新低，關係到國家整體發展，大家要重視並努力改善；身為教師的他還打趣說，少子化若持續嚴重，將來「自己的學生恐怕得自己生」。

張麗善偕同社會處長林文志、斗六市長林聖爵等人攜帶黃金禮盒、小寶寶服裝、雞精禮盒、品格教育套書前往祝賀，祝福寶寶健康成長，張麗善說，很高興計畫提前達標，不僅第1萬名新生兒提早誕生，目前並已突破萬人、達到1萬109人，去年3億元津貼已發完，還追加預算到4.2億元，計畫將延長至今年12月31日新生兒都可獲補助，讓大家領好領滿，且還有更多育兒福利，期待年輕父母多加努力。

張麗善 生育補助

延伸閱讀

雲林萬寶龍增產計畫成功 第1萬名新生兒幸福誕生提前達標

雲林萬寶龍計畫第1萬名新生兒誕生 張麗善道賀

張麗善提財劃法3訴求 籲中央加速撥補雲林統籌款

影／財劃法修正爭議 張麗善批中央左手給、右手刪

相關新聞

台南麻豆魚塭埋石灰 挨批12年不動如山

高雄土地盜採砂石、棄置廢棄物案引發民眾關心國土破壞問題，台塑石化公司12年前被查獲逾5萬公噸副產石灰，被非法棄置於台南麻...

2年催生「萬寶龍」 雲林提前達標

雲林縣政府為刺激生育率去年推出「2年6億元萬寶龍」生育補助，成果明顯，原本平均每年出生3千多人暴增到6千多人，成長率全國...

台南水道博館河津櫻花期錯亂 專家：影響生態鏈

時序入秋仍高溫，台南山上花園水道博物館園區數株河津櫻竟陸續開花，與往年寒冬至早春花期大不相同，引發關注；園方研判是日夜溫...

嘉義民雄大士爺文化季重頭戲 300人齊聚辦桌看布袋戲

一年一度熱鬧大士爺文化季進入尾聲，民雄商圈發展協會延續傳統，今年在民雄農會倉庫舉辦第3屆「辦桌」活動，結合美食、藝術與文...

阿里山神木林間觀影 百名遊客夢幻星空視聽饗宴

林業及自然保育署嘉義分署昨晚在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦星空電影夜，100名遊客在星空與巨木下觀看入圍奧斯卡動...

台南體育局長到南韓拓展棒球交流 為棒球特色學校拉線締姊妹校

為推動國際體育交流並落實城市行銷，南市府體育局長陳良乾局到南韓參訪，拓展三級棒球交流，１３日除為CENTUM中學與善化國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。