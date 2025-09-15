聽新聞
台南麻豆魚塭埋石灰 挨批12年不動如山

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南麻豆區1處魚塭遭埋廢玻璃纖維、台塑的副產石灰，環團指長達12年還未清除，要求快點恢復原狀。圖／台南社大環境小組召集人黃煥彰
高雄土地盜採砂石、棄置廢棄物案引發民眾關心國土破壞問題，台塑石化公司12年前被查獲逾5萬公噸副產石灰，被非法棄置於台南麻豆、左鎮，法院前年判台塑有改善義務確定，但環團指出，迄今還有1處被傾倒的魚塭「不動如山」，要求早日清除。

南市環保局指出，麻豆魚塭廢棄物棄置案去年底經台南社大環境小組於環檢警結盟會議提出後，市府加速重啟調查，今年1月完成現勘、4月9日開挖採樣，共檢測8點，結果均屬一般事業廢棄物，6月已將全案移送檢方偵辦，並要求責任人立即清理復原。

2013年間，台南兩處土資場爆出被傾倒約5萬噸台塑副產石灰，南市府處罰鍰7千萬並要求限期改善，台塑打行政訴訟，纏訟10年，直到2023年才判市府勝訴確定，台塑須恢復原狀。不過台南社大環境小組發現，麻豆區國道1號和台86快速道路交界、臨近真理大學1處數公頃魚塭也有廢棄玻璃纖維、副產石灰，當時市府要求清玻璃纖維，石灰因台塑解釋為產品，沒在清理之列。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，副產石灰棄置於麻豆真理大學附近魚塭12年了，卻不動如山，讓人覺得不可思議，且副產石灰已被環境部認定是廢棄物，應加快偵辦行動、早日清除。

南市環保局表示，判決確定後環保局邀台塑及地主召開協商會議，同意展開清理，去年9月初啟動麻豆區副產石灰清理，已清理完成約3.3萬公噸責任量，待進一步驗證；左鎮區部分將於行政程序完備後隨即推動，並要求責任人全程配合清理作業。

市長黃偉哲說，維護環境正義絕不容妥協，將全程監督清理進度，依法追究責任人，確保徹底復原。

砂石 廢棄物 黃偉哲 環境部

