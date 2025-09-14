嘉義民雄大士爺文化季重頭戲 300人齊聚辦桌看布袋戲
一年一度熱鬧大士爺文化季進入尾聲，民雄商圈發展協會延續傳統，今年在民雄農會倉庫舉辦第3屆「辦桌」活動，結合美食、藝術與文化，端出經典酒家菜色，還邀請三昧堂布袋戲帶來掌中大戲，傳統藝術融合現代聲光效果，報名熱烈額滿，現場吸引逾300人參與。
民雄商圈理事長許聖昌介紹，今年辦桌菜色相當豐富，包括民雄阿美鳳梨入菜的鳳梨排骨，經典酒家湯品魷魚螺肉蒜，熱炒代表炒鱔魚，名店林聰明沙鍋魚頭，櫻花蝦油飯，鴨沐農一鴨二吃等，最後由尋光小徑義式冰淇淋作結尾，呈現山海食材交融的辦桌文化。
許聖昌也說，除了有辦桌美食外，活動更注重文化氛圍，邀請三昧堂布袋戲帶來掌中大戲，傳統藝術結合現代聲光效果，還有復古搖擺舞團隊，營造懷舊風情，嘉義民族管弦樂團演出在地特色曲目，駐唱歌手帶來輕鬆氛圍，在辦桌餐會時營造過節氣氛。
民雄商圈辦桌舞台設計由全台唯一跨足布袋戲看板、醮壇佈景、電影廣告的「國寶級彩繪師」陳明山操刀，為活動增添藝術價值。許聖昌表示，希望透過辦桌推廣地方美食，展現商圈凝聚力，打造屬於民雄文化盛宴，結合文化藝術與品牌合作，與全台遊客互動。
