快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山神木林間觀影 百名遊客夢幻星空視聽饗宴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
百名遊客在阿里山神木劇場觀賞星空電影。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
百名遊客在阿里山神木劇場觀賞星空電影。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

林業及自然保育署嘉義分署昨晚在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦星空電影夜，100名遊客在星空與巨木下觀看入圍奧斯卡動畫片「荒野機器人」，享受大自然視聽饗宴。遊客感動，在這麼美的森林環境看電影，真的是前所未有的體驗，電影中機器人與動物的互動，配上周圍自然環境，彷彿成為故事的一部分。

嘉義分署表示，活動自7月17日中午12時開放報名，短短7分鐘內100個名額即被搶光，充分展現民眾對這場獨特觀影體驗的高度期待。雖然活動因受0728豪大雨影響延期舉辦，但民眾的熱烈支持遠超預期，也證明阿里山結合自然環境與文創活動的強大潛力，未來將持續規劃類似的特色活動，滿足遊客多元化需求。

「荒野機器人」動畫片的劇情與阿里山自然環境完美呼應，當銀幕上的機器人學習與自然共處時，現場觀眾也沉浸在真實的森林氛圍中，感受人與自然和諧共存的深刻意涵。有遊客表示，這種體驗真的太棒！在星空下看電影，還有這麼特別的森林環境，希望阿里山能多舉辦這樣的活動。

現場工作人員表示，遊客的滿意度遠超預期，許多人在活動結束後仍在現場拍照留念，感受到大家對這場活動的喜愛與肯定。

嘉義分署表示，星空電影夜活動已邁入第6年，成為遊客每年期待的活動，證明阿里山不僅擁有絕美的自然景觀，更有發展多元化觀光活動的無限潛力。透過結合自然環境、文創內容與在地產業的獨創模式，成功為阿里山打造了觀光新亮點。2025年阿里山森旅季系列活動，將持續推出「冬，蕨類觀察小旅行」，帶領遊客探訪高海拔人文地景與自然生態，沉浸於大自然的療癒之境，感受這座高山所賦予的寧靜與感動。相關活動最新資訊可關注阿里山國家森林遊樂區與林業保育署嘉義分署Facebook粉絲專頁。

林業保育署嘉義分署透過阿里山四季活動讓遊客體驗阿里山不同季節的自然之美。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署透過阿里山四季活動讓遊客體驗阿里山不同季節的自然之美。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
2025阿里山森旅季冬季活動將帶領遊客探訪阿里山蕨類生態與地景。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
2025阿里山森旅季冬季活動將帶領遊客探訪阿里山蕨類生態與地景。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區近年結合自然環境與文創的季節性活動廣受民眾喜愛。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區近年結合自然環境與文創的季節性活動廣受民眾喜愛。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
百名遊客齊聚在阿里山巨木環繞下觀賞入圍奧斯卡最佳動畫片「荒野機器人」。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
百名遊客齊聚在阿里山巨木環繞下觀賞入圍奧斯卡最佳動畫片「荒野機器人」。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

嘉義 電影 阿里山

延伸閱讀

「樂來越愛你」上映10周年重映！唐綺陽親讚：雙魚座的電影

中華隊勇奪世界冠軍！熱血歷史改拍電影「絕勝」徵選電影曲搶30萬

阿里山咖啡王子方政倫 融合製茶及咖啡技法創新「啡葉紅茶」驚豔市場

阿里山女山客踩空滑落10米邊坡 警消險峻陡坡救援脫困

相關新聞

雲林萬寶龍增產計畫成功 第1萬名新生兒幸福誕生提前達標

雲林縣政府推出「2年6億元萬寶龍」生育補助計畫成功，不僅從過去出生人數3000多人在去年暴增到6000多人成長率高達11...

阿里山神木林間觀影 百名遊客夢幻星空視聽饗宴

林業及自然保育署嘉義分署昨晚在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦星空電影夜，100名遊客在星空與巨木下觀看入圍奧斯卡動...

台南體育局長到南韓拓展棒球交流 為棒球特色學校拉線締姊妹校

為推動國際體育交流並落實城市行銷，南市府體育局長陳良乾局到南韓參訪，拓展三級棒球交流，１３日除為CENTUM中學與善化國...

嘉義市樂齡勇壯城 潘若迪帶500市民活力勇壯

嘉義市因應超高齡社會挑戰推動「樂齡勇壯城」，今天於南興國中舉辦成果展，展示「建構健康好環境」、「共創銀光價值」及「第三人...

櫻花提前報到？ 台南山上水道博物館河津櫻9月竟現蹤綻放

時序進入秋天，台南山上花園水道博物館園區卻意外迎來「櫻花提前報到」的景象？館方近期發現園區內數株河津櫻，竟已陸續開花，且...

9月21日嘉義大林城隍夜巡 戴紙枷「贖罪」

嘉義縣大林鎮大林城隍殿21日晚間（農曆7月30日）將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。