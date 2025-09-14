聽新聞
阿里山神木林間觀影 百名遊客夢幻星空視聽饗宴
林業及自然保育署嘉義分署昨晚在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦星空電影夜，100名遊客在星空與巨木下觀看入圍奧斯卡動畫片「荒野機器人」，享受大自然視聽饗宴。遊客感動，在這麼美的森林環境看電影，真的是前所未有的體驗，電影中機器人與動物的互動，配上周圍自然環境，彷彿成為故事的一部分。
嘉義分署表示，活動自7月17日中午12時開放報名，短短7分鐘內100個名額即被搶光，充分展現民眾對這場獨特觀影體驗的高度期待。雖然活動因受0728豪大雨影響延期舉辦，但民眾的熱烈支持遠超預期，也證明阿里山結合自然環境與文創活動的強大潛力，未來將持續規劃類似的特色活動，滿足遊客多元化需求。
「荒野機器人」動畫片的劇情與阿里山自然環境完美呼應，當銀幕上的機器人學習與自然共處時，現場觀眾也沉浸在真實的森林氛圍中，感受人與自然和諧共存的深刻意涵。有遊客表示，這種體驗真的太棒！在星空下看電影，還有這麼特別的森林環境，希望阿里山能多舉辦這樣的活動。
現場工作人員表示，遊客的滿意度遠超預期，許多人在活動結束後仍在現場拍照留念，感受到大家對這場活動的喜愛與肯定。
嘉義分署表示，星空電影夜活動已邁入第6年，成為遊客每年期待的活動，證明阿里山不僅擁有絕美的自然景觀，更有發展多元化觀光活動的無限潛力。透過結合自然環境、文創內容與在地產業的獨創模式，成功為阿里山打造了觀光新亮點。2025年阿里山森旅季系列活動，將持續推出「冬，蕨類觀察小旅行」，帶領遊客探訪高海拔人文地景與自然生態，沉浸於大自然的療癒之境，感受這座高山所賦予的寧靜與感動。相關活動最新資訊可關注阿里山國家森林遊樂區與林業保育署嘉義分署Facebook粉絲專頁。
