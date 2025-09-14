台南體育局長到南韓拓展棒球交流 為棒球特色學校拉線締姊妹校

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局長陳良乾（左一）赴南韓拜會海雲台棒球協會會長沈載立、CENTUM國中教練沈世準推廣棒球、馬拉松及台南農產品。圖／南市體育局提供
台南市體育局長陳良乾（左一）赴南韓拜會海雲台棒球協會會長沈載立、CENTUM國中教練沈世準推廣棒球、馬拉松及台南農產品。圖／南市體育局提供

為推動國際體育交流並落實城市行銷，南市府體育局長陳良乾局到南韓參訪，拓展三級棒球交流，１３日除為CENTUM中學與善化國中能締結姊妹校拉線，並拜會釜山廣域市海雲台區棒球協會，推廣台南棒球發展成果，期盼透過互訪，帶動更多基層棒球合作契機。

體育局表示，陳良乾除拜訪釜山廣域市海雲台區棒球協會會長沈載立，並長與CENTUM中學棒球教練沈世準會面，雙方對於CENTUM中學與善化國中締結姊妹校展現高度意願，盼能透過校際合作強化青少年棒球訓練與文化交流。

CENTUM中學棒球隊去年曾參加台南「巨人盃」青少棒賽獲第3名，陳良乾特別邀請該隊持續來台參賽，深化兩地棒球情誼。另拜會釜山棒球協會秘書長朴炡桓，希望促進雙方三級棒球交流，共同提升實力，達到雙贏局面。

除棒球推廣外，陳良乾也宣傳明年3月1日將舉辦的「台南古都國際半程馬拉松」。該賽事適逢20周年里程碑，賽道串聯許多重要地標與特色景點，並設有結合特色小吃的創意補給站，不僅展現在地美食魅力，更為跑友創造獨特的路跑體驗。陳良乾邀請韓國跑者齊聚台南，共同感受古都風采，在將所有美景盡收眼底的同時，也能透過參與全民運動，感受臺南的熱情。

南市體育局表示，台南兼具歷史文化底蘊與優質運動設施，無論是棒球、路跑或其他運動項目，都能提供國際團隊最完善的交流舞台。未來，將持續深化國際體育外交，結合觀光與城市行銷，與不同國家建立長期友好的合作關係，攜手打造運動與城市發展的新願景。

台南 體育 運動

