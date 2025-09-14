台南學甲濕地輕旅行 推廣生態景觀保育

台南市生態保育學會今天舉辦學甲濕地保育輕旅行體驗活動，並贈送「學甲濕地生態園區繪本」給參與的學校團體，盼讓更多民眾認識在地人文、生態保育及自然特色景觀。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，今天有來自台南市區及下營區多所學校團體參與體驗活動，其中有不少親子檔，先後參訪學甲慈濟宮及學甲濕地生態園區。

邱仁武表示，參訪者除了在急水溪堤防上賞鳥亭聽取有關學甲濕地形成由來，以及黑面琵鷺棲息環境簡報，並前往賞蟹區進行招潮蟹、紅樹林生態導覽，還設計趣味問答活動讓大家互動。

他說，許多親子民眾對學甲濕地的自然環境以及生態景觀感到好奇，尤其可近距離接觸到招潮蟹等潮間生物，更是難得的體驗。

邱仁武表示，此次活動安排在午餐時品嘗在地虱目魚丸湯及古早味炒米粉，還贈送參與的小學學甲濕地生態園區繪本，希望藉由產業文化活動結合觀光旅遊、生態保育行程，以深度導覽與體驗指導，使生態保育觀念成為更多人日常生活一部分。