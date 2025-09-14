嘉義市樂齡勇壯城 潘若迪帶500市民活力勇壯

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市今天於南興國中舉辦成果展，嘉義市長黃敏惠與潘若迪帶動500市民展現活力並提升樂齡族的身心靈健康。圖／嘉義市政府提供
嘉義市因應超高齡社會挑戰推動「樂齡勇壯城」，今天於南興國中舉辦成果展，展示「建構健康好環境」、「共創銀光價值」及「第三人生新哲學」3大策略。嘉義市長黃敏惠與有「亞洲有氧天王」之稱的潘若迪帶動500市民展現活力並提升樂齡族的身心靈健康。

市長黃敏惠表示，嘉義市自2011年起領先全國推動高齡友善城市，至今已啟動多項政策，包括活躍老化、友善職場、便利交通及智慧科技等跨領域合作，致力於打造「新永續」的超高齡社會。

黃敏惠、潘若迪與樂齡世代一起動起來，提升「腦力、體力、社會力」；潘若迪大讚嘉義市的市民洋溢熱情活力，一邊跳操還一邊分享「拼命運動可以賺到錢，但拼錢賺不到命」，提醒大家工作之餘別忘了要運動。

市衛生局長廖育瑋表示，樂齡勇壯城各項計畫執行近3年，包括勇壯嘉義隊勇闖2025雙北世界壯年運動會國際賽事奪9金6銀6銅、勇壯樂團與活動公益演出及推廣長者音樂教育、醫事C巷弄長照站涵蓋率達100%。另外，建置無障礙公路運輸車輛比率、勇壯健身場域及全齡數位課程里別涵蓋率達100%，輔導「樂齡食安餐廳」鼓勵企業通過高齡及中高齡就業友善職場標章、開發銀髮人力及友善銀髮職缺並補助創新健康產業、建置智慧診間等導入等多項亮點成果。

活動設置多元展區，包括勇壯樂團表演、靜態成果展示及互動體驗攤位等。特別以馬術作為長輩肌力訓練及寵物撫慰的創新方式，備受民眾歡迎。闖關成功可兌換精美勇壯運動水壺，象徵健康生活與運動促進的理念。

