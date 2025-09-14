嘉市《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》奇幻登台

照片取自嘉義市政府

為持續推動藝文能量向下扎根，打造多元且創新的表演藝術環境，嘉義市政府文化局於9月12日、13日舉辦「嘉義市藝文升級旗艦計畫」重磅演出，特別邀請明華園的孩子——風神寶寶兒童劇團，帶來大型奇幻歌仔戲劇作《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》，以傳統戲曲融合現代舞台視覺，引領市民走進一場驚喜連連的戲劇冒險。

嘉義市府文化局表示，本劇由風神寶寶團長陳昭賢親自演出堅毅的噶瑪蘭公主，搭檔資深演員吳米娜飾演正直的烏龜將軍，聯手對抗掀起波濤的水族大軍。透過精緻絢麗的舞台設計、節奏緊湊的劇情與深刻的情感描繪，讓觀眾沉浸於一段關於守護與勇氣的動人故事之中。

9月12日舉辦的藝教專場，以本市東、西區國小學生為邀請對象，孩子們在戲劇中見證一場場波濤翻湧與龍王對決的震撼場面，同時也在角色的互動中感受到勇敢與信念的力量，讓傳統戲曲不再只是課本裡的名詞，而是鮮活、能觸動人心的藝術體驗。

風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢表示，傳統戲劇舞台上的人才需要傳承，舞台下的藝文欣賞人口也需要傳承與擴展，如此，傳統表演藝術才得以長久的傳續下去。我們希望為孩子們塑造不同的觀戲體驗，讓傳統戲劇變得很時尚、很好玩，孩子們進到劇場後，不是被動地接收一些對他們而言遙不可及的歌仔戲知識或遠古的傳說故事，而是像是化身為冒險活動的主角，跟著風神寶寶一同探險、經歷各種事件，在各種的互動中，將我們想傳達的一切內化到腦海裡，也能在輕鬆的氛圍下接觸臺語。

