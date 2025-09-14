快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

嘉市《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》奇幻登台

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

為持續推動藝文能量向下扎根，打造多元且創新的表演藝術環境，嘉義市政府文化局於9月12日、13日舉辦「嘉義市藝文升級旗艦計畫」重磅演出，特別邀請明華園的孩子——風神寶寶兒童劇團，帶來大型奇幻歌仔戲劇作《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》，以傳統戲曲融合現代舞台視覺，引領市民走進一場驚喜連連的戲劇冒險。

嘉義市府文化局表示，本劇由風神寶寶團長陳昭賢親自演出堅毅的噶瑪蘭公主，搭檔資深演員吳米娜飾演正直的烏龜將軍，聯手對抗掀起波濤的水族大軍。透過精緻絢麗的舞台設計、節奏緊湊的劇情與深刻的情感描繪，讓觀眾沉浸於一段關於守護與勇氣的動人故事之中。

9月12日舉辦的藝教專場，以本市東、西區國小學生為邀請對象，孩子們在戲劇中見證一場場波濤翻湧與龍王對決的震撼場面，同時也在角色的互動中感受到勇敢與信念的力量，讓傳統戲曲不再只是課本裡的名詞，而是鮮活、能觸動人心的藝術體驗。

風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢表示，傳統戲劇舞台上的人才需要傳承，舞台下的藝文欣賞人口也需要傳承與擴展，如此，傳統表演藝術才得以長久的傳續下去。我們希望為孩子們塑造不同的觀戲體驗，讓傳統戲劇變得很時尚、很好玩，孩子們進到劇場後，不是被動地接收一些對他們而言遙不可及的歌仔戲知識或遠古的傳說故事，而是像是化身為冒險活動的主角，跟著風神寶寶一同探險、經歷各種事件，在各種的互動中，將我們想傳達的一切內化到腦海裡，也能在輕鬆的氛圍下接觸臺語。

聚傳媒

嘉義 舞台

延伸閱讀

嘉市兒童福利中心整建啟用 承載親子笑容新樂園

新北十年藝術祭孔再升級 古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像

嘉的遊樂園 嘉市兒童福利服務中心全新啟用

首屆文化基地「島呼冊店」驚傳月底熄燈 嘉市老木屋書店無奈

相關新聞

雲林萬寶龍增產計畫成功 第1萬名新生兒幸福誕生提前達標

雲林縣政府推出「2年6億元萬寶龍」生育補助計畫成功，不僅從過去出生人數3000多人在去年暴增到6000多人成長率高達11...

嘉義市樂齡勇壯城 潘若迪帶500市民活力勇壯

嘉義市因應超高齡社會挑戰推動「樂齡勇壯城」，今天於南興國中舉辦成果展，展示「建構健康好環境」、「共創銀光價值」及「第三人...

櫻花提前報到？ 台南山上水道博物館河津櫻9月竟現蹤綻放

時序進入秋天，台南山上花園水道博物館園區卻意外迎來「櫻花提前報到」的景象？館方近期發現園區內數株河津櫻，竟已陸續開花，且...

9月21日嘉義大林城隍夜巡 戴紙枷「贖罪」

嘉義縣大林鎮大林城隍殿21日晚間（農曆7月30日）將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

伴嘉義人10年 「島呼冊店」突傳月底熄燈

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨...

雲林首間MUJI進駐斗六 年底開幕

日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品，即將進駐雲林縣斗六市社口旅客服務中心，縣府證實年底前開幕，業者投資超過3千萬元打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。