臺南運用無人機提升風災勘查效率　

照片取自臺南市政府

丹娜絲風災造成屋損，臺南市「家園復原慰助金」申請案件受理超過5萬件，無疑義核撥率達100%，累計核發金額突破12億1100多萬元，然尚有待釐清需現勘案件，為展現即時且有效的災後協助動能。臺南市政府擴大導入無人機空拍勘災，運用科技，全面提升勘查效率、公正性與人員安全，同步加速慰助金核撥與家園復原進度。

南市府說明，導入無人機的核心目的在於以科技強化治理：一方面快速掌握受損位置與範圍，減少人員攀爬與進入民宅的安全風險與干擾；另一方面以高解析影像搭配地籍資料交叉比對，讓認定有據，強化透明與公信力。經與專業團隊協作，在佳里區、下營區、安南區進行實測，顯著縮短認定與溝通時程，帶動整體審查品質與效率同步提升。為維護資安與隱私，作業全程採離線模式、不連網，影像儲存於記憶卡後交付區公所建檔，原始照片可放大檢視細節，確保證據完整與可追溯。

臺南市長黃偉哲表示，市府以科技工具輔助核定，在「從速、從簡、從寬、從優」原則下，全面加快勘查與核撥節奏，並瞭解復原情形，讓資源第一時間到位，照顧受災市民的迫切需求，讓復原工作更快、更紮實。

民政局姜淋煌局長指出，無人機勘災SOP協助前線人員降低勘查爭議並縮短審查時間，後續將持續優先協助弱勢與重點區域，務求在最短時間內完成核定與修繕媒合，協助民眾儘速回復日常生活。

