嘉市兒童福利中心整建啟用 承載親子笑容新樂園

嘉義市兒童福利服務中心啟用已逾30年，經10個月整建後，今天以嶄新風貌重新啟用，市長黃敏惠到場走訪各遊戲區，陪伴孩童遊戲，現場笑聲不斷，成為承載親子笑容新樂園。

黃敏惠今天參加兒童福利服務中心開幕記者會暨親子育樂活動表示，服務中心自民國82年啟用以來，長年承載親子陪伴與社區共學使命。市府去年編列經費整建，並廣泛蒐集千名市民意見，期望打造符合現代家庭需求親子空間。

黃敏惠說，服務中心設施全面升級，功能更多元。新設置開放閱讀區、親子烘焙教室、感統滑梯區、體能挑戰區、聲光放電室等。同時融入木都意象打造遊戲區，孩子玩套圈圈遊戲時，如置身森林間，充滿童趣；幼兒親子遊戲室則以道路安全為主題，布置成道路場景，寓教於樂。

黃敏惠說，為鼓勵家長放下手中3C，多與孩子互動，中心也特別規劃親子時光基地、烘焙小屋、大型電視牆，提供家庭共學共玩環境，透過設計，孩子能在遊戲中快樂學習，家長也能在陪伴過程中與孩子共創美好回憶。

兒童福利服務中心開幕活動現場氣氛熱鬧，超過500名親子參與，館場內笑聲不斷，成為承載親子笑容的新樂園。有家長分享，這次中心的升級「超有感」，場館內主題多元，每換個空間就像來到新的遊樂區，讓孩子玩到不想回家。