快訊

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

國家警報響了！南部6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、冰雹

嘉市兒童福利中心整建啟用 承載親子笑容新樂園

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義市兒童福利服務中心啟用已逾30年，經10個月整建後，今天以嶄新風貌重新啟用，市長黃敏惠到場走訪各遊戲區，陪伴孩童遊戲，現場笑聲不斷，成為承載親子笑容新樂園。

黃敏惠今天參加兒童福利服務中心開幕記者會暨親子育樂活動表示，服務中心自民國82年啟用以來，長年承載親子陪伴與社區共學使命。市府去年編列經費整建，並廣泛蒐集千名市民意見，期望打造符合現代家庭需求親子空間。

黃敏惠說，服務中心設施全面升級，功能更多元。新設置開放閱讀區、親子烘焙教室、感統滑梯區、體能挑戰區、聲光放電室等。同時融入木都意象打造遊戲區，孩子玩套圈圈遊戲時，如置身森林間，充滿童趣；幼兒親子遊戲室則以道路安全為主題，布置成道路場景，寓教於樂。

黃敏惠說，為鼓勵家長放下手中3C，多與孩子互動，中心也特別規劃親子時光基地、烘焙小屋、大型電視牆，提供家庭共學共玩環境，透過設計，孩子能在遊戲中快樂學習，家長也能在陪伴過程中與孩子共創美好回憶。

兒童福利服務中心開幕活動現場氣氛熱鬧，超過500名親子參與，館場內笑聲不斷，成為承載親子笑容的新樂園。有家長分享，這次中心的升級「超有感」，場館內主題多元，每換個空間就像來到新的遊樂區，讓孩子玩到不想回家。

親子 烘焙 黃敏惠

延伸閱讀

嘉的遊樂園 嘉市兒童福利服務中心全新啟用

卓榮泰會商財劃法 黃敏惠：盼公平分配統籌款、補助款不縮水

新銳「怪物作家」劉子新回母校嘉女演講 黃敏惠仰慕追星相見歡

15縣市長捍衛補助款！黃敏惠批中央吃地方夠夠 一般性補助款名存實亡

相關新聞

雲林萬寶龍增產計畫成功 第1萬名新生兒幸福誕生提前達標

雲林縣政府推出「2年6億元萬寶龍」生育補助計畫成功，不僅從過去出生人數3000多人在去年暴增到6000多人成長率高達11...

櫻花提前報到？ 台南山上水道博物館河津櫻9月竟現蹤綻放

時序進入秋天，台南山上花園水道博物館園區卻意外迎來「櫻花提前報到」的景象？館方近期發現園區內數株河津櫻，竟已陸續開花，且...

9月21日嘉義大林城隍夜巡 戴紙枷「贖罪」

嘉義縣大林鎮大林城隍殿21日晚間（農曆7月30日）將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

伴嘉義人10年 「島呼冊店」突傳月底熄燈

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨...

雲林首間MUJI進駐斗六 年底開幕

日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品，即將進駐雲林縣斗六市社口旅客服務中心，縣府證實年底前開幕，業者投資超過3千萬元打...

全運會雲林登場 彰化射擊隊一日之內奪雙金

114年全國運動會在雲林縣盛大登場，彰化縣代表隊傳來捷報，在射擊項目勇奪團體金牌，射擊選手楊昆弼締造三連霸紀錄，為縣爭光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。