雲林萬寶龍增產計畫成功 第1萬名新生兒幸福誕生提前達標

雲林縣政府推出「2年6億元萬寶龍」生育補助計畫成功，不僅從過去出生人數3000多人在去年暴增到6000多人成長率高達116%，位居全國第一，今年更提前達標，第1萬個幸福寶寶在斗六市「如意街」幸福誕生，父親還是雲科大助理教授，雲林縣長張麗善今天攜帶豐富禮品道賀，喜氣洋洋。

因應少子化，雲林縣府去年龍年延伸到今年小龍年，推出「2年6億萬寶龍」催生增產計畫，目標2年催生1萬名寶寶，獲年輕父母熱烈回響，今年8月提前達標，第1萬名新生兒在斗六市誕生。

適逢第1萬名小龍兒滿月，雲林縣長張麗善今天偕同社會處長林文志、斗六市長林聖爵等人，攜帶黃金禮盒、小寶寶服裝、雞精禮盒、品格教育套書前往祝賀，並祝福寶寶健康成長。

「重賞之下必有勇夫」林文志指出，萬寶龍生育津貼，前3胎領6萬元，第4胎起加碼至13萬元，還可贈尿布等好禮，此計畫獲熱烈回響，成效亮眼，讓雲林從2023年新生兒3206人，去年暴增至6923人，成長率達116%翻倍成長，使出生率原本中後段班的雲林躍居全台第1，已有不少縣市有意跟進。

張麗善說，「萬寶龍計畫」目標2年催生1萬名「龍寶寶」，很高興提前達標，不僅第1萬名新生兒提早在8月中旬誕生，到目前並已突破萬人達到1萬109人，去年3億元津貼已發完，還追加預算到4.2億元，該計畫將延長至今年12月31日新生兒都可獲補助，讓大家領好領滿，且還有更多育兒福利，期待年輕父母多加努力。