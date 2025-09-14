台南水道博物館河津櫻9月開花 研判受氣候影響
台南山上花園水道博物館淨水池區為台南少數賞櫻景點，每年冬末春初吸引不少遊客，但館方近日發現有數株河津櫻竟在高溫與晴朗天氣情況下開花，研判可能受氣候變化影響。
館方人員今天告訴中央社記者，河津櫻屬日本早開櫻花品種，通常在1月下旬至3月間盛開，是冬末春初賞花代表。過去淨水池區櫻花多在春節前後成為亮點，如今9月出現花開情況，雖有遊客感到驚喜，但也有許多人對此感到錯愕。
館方指出，園區內栽種的櫻花樹並未特別進行催花處理，花朵卻自發綻放，顯示氣候條件已對植物自然週期造成影響，專家也提醒館方，這樣的「季節錯置」可能削弱植物原有生態節律，進而影響授粉、結果及後續生態鏈，背後反映的氣候變遷議題也不容忽視。
館方指出，現階段將持續觀察櫻花後續開花情況，並透過社群平台分享紀錄，呼籲民眾在欣賞意外驚喜的同時，也應重視環境保護與減碳行動，讓櫻花能在對的季節以最優雅姿態綻放。
