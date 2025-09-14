雲林萬寶龍計畫第1萬名新生兒誕生 張麗善道賀

雲林縣政府因應少子化，自去年推出「雲林萬寶龍」計畫，鼓勵縣民努力延續下一代並提供相關補助，第1萬名新生兒日前在斗六市誕生，縣長張麗善今天道賀及致贈金鎖片禮盒。

張麗善今天帶領縣府社會處、民政處團隊，偕同斗六市公所人員至斗六市第1萬名寶寶家中拜訪道喜，並致贈全套金鎖片禮盒、寶寶服裝及雲林在地雞精禮盒等，讓這名新生兒健康成長。

張麗善透過新聞稿表示，雲林縣為徹底解決少子化問題，於去年龍年及今年小龍年推出「兩年六億催生增產－雲林萬寶龍」計畫，非常開心這項計畫第1萬名寶寶誕生在斗六市成功里，象徵這計畫非常成功。

張麗善強調，雲林萬寶龍計畫截至目前為止，已為雲林縣新增1萬109名新生兒，不過，雲林萬寶龍計畫不因1萬名目標達到就此終止，只要是在今年底前出生的孩子，一樣享有加碼補助。

雲林縣社會處表示，「兩年六億催生增產－雲林萬寶龍」計畫補助龍年、小龍年出生的雲林寶寶，只要在生產前父母任一方設籍雲林縣滿8個月，即可享有三大好禮，包括前3胎提升補助至新台幣3萬元，第4胎起每胎提高補助至10萬元，且在去年及今年出生的小孩，縣府則再加碼3萬元等。