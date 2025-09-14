快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

嘉的遊樂園 嘉市兒童福利服務中心全新啟用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，市長黃敏惠與市民一同見證這座陪伴嘉義孩子超過30年的場館，在歷經10個月修繕與升級後，以全新風貌重新啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，市長黃敏惠與市民一同見證這座陪伴嘉義孩子超過30年的場館，在歷經10個月修繕與升級後，以全新風貌重新啟用。記者李宗祐／攝影

嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，吸引超過500名市民熱情參與。市長黃敏惠與市民一同見證這座陪伴嘉義孩子超過30年的場館，在歷經10個月修繕與升級後，以全新風貌重新啟用。黃敏惠表示，這次整建不僅象徵館舍重生，也彰顯市府致力於守護孩子、陪伴家庭的用心。

黃敏惠表示，兒童福利服務中心1993年啟用以來，長年承載著親子陪伴與社區共學的使命，市府去年編列2460萬元進行整建，蒐集1000名市民意見，打造符合現代家庭需求的親子空間。雖然整建過程中曾遭遇風災等挑戰，但市府團隊秉持「再多困難也要完成」的決心完成修繕。這次整建不僅象徵館舍的重生，更彰顯市府守護孩子、支持家庭的承諾。

市府表示，全新啟用的兒童福利服務中心設施升級，功能更加多元。場館內設有感統滑梯區、體能挑戰區、聲光放電室以及數位體驗區，讓孩子在探索中訓練平衡感、專注力與敏捷度。同時還規畫親子時光基地、烘焙小屋及大型電視牆等設施，提供家庭共學共玩的環境，增進家人之間的情感連結。孩子能在遊戲中快樂學習，家長也能在陪伴孩子過程中創造珍貴回憶，展現市府「以人為本」的施政理念。

社會處處長李思賢表示，這次整建不僅是硬體設施的更新，更是理念的深化。新館舍融入性別平等教育與《兒童權利公約》精神，全館採用性別友善及共融無障礙設計，確保每一名孩子，不分性別、身分或背景，都能安心使用。透過這樣的規畫，期望孩子從小就能學習尊重差異、欣賞多元文化，為未來社會奠定成熟與包容的基礎。

嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，市長黃敏惠與市民一同見證這座陪伴嘉義孩子超過30年的場館，在歷經10個月修繕與升級後，以全新風貌重啟月。記者李宗祐／攝影
嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，市長黃敏惠與市民一同見證這座陪伴嘉義孩子超過30年的場館，在歷經10個月修繕與升級後，以全新風貌重啟月。記者李宗祐／攝影
嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，假日親子於新的場內快樂遊玩。記者李宗祐／攝影
嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，假日親子於新的場內快樂遊玩。記者李宗祐／攝影
嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，吸引假日親子遊玩。記者李宗祐／攝影
嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，吸引假日親子遊玩。記者李宗祐／攝影

親子 性別 黃敏惠

延伸閱讀

卓榮泰會商財劃法 黃敏惠：盼公平分配統籌款、補助款不縮水

新銳「怪物作家」劉子新回母校嘉女演講 黃敏惠仰慕追星相見歡

15縣市長捍衛補助款！黃敏惠批中央吃地方夠夠 一般性補助款名存實亡

黃敏惠澄清網傳颱風倒樹未清除假訊息批詐騙 警方鎖定造謠者偵辦

相關新聞

雲林首間MUJI進駐斗六 年底開幕

日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品，即將進駐雲林縣斗六市社口旅客服務中心，縣府證實年底前開幕，業者投資超過3千萬元打...

櫻花提前報到？ 台南山上水道博物館河津櫻9月竟現蹤綻放

時序進入秋天，台南山上花園水道博物館園區卻意外迎來「櫻花提前報到」的景象？館方近期發現園區內數株河津櫻，竟已陸續開花，且...

9月21日嘉義大林城隍夜巡 戴紙枷「贖罪」

嘉義縣大林鎮大林城隍殿21日晚間（農曆7月30日）將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

伴嘉義人10年 「島呼冊店」突傳月底熄燈

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨...

全運會雲林登場 彰化射擊隊一日之內奪雙金

114年全國運動會在雲林縣盛大登場，彰化縣代表隊傳來捷報，在射擊項目勇奪團體金牌，射擊選手楊昆弼締造三連霸紀錄，為縣爭光...

西拉雅風景區環騎5COOL大會師 明天草原市集民歌演唱

觀光署西拉雅國家風景區管理處、中華民國自行車騎士協會今天在官田遊客中心舉辦「仙境西拉雅 環騎5COOL大會師」活動，全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。