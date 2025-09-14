嘉的遊樂園 嘉市兒童福利服務中心全新啟用

嘉義市兒童福利服務中心今天上午搭配親子育樂活動熱鬧開幕，吸引超過500名市民熱情參與。市長黃敏惠與市民一同見證這座陪伴嘉義孩子超過30年的場館，在歷經10個月修繕與升級後，以全新風貌重新啟用。黃敏惠表示，這次整建不僅象徵館舍重生，也彰顯市府致力於守護孩子、陪伴家庭的用心。

黃敏惠表示，兒童福利服務中心1993年啟用以來，長年承載著親子陪伴與社區共學的使命，市府去年編列2460萬元進行整建，蒐集1000名市民意見，打造符合現代家庭需求的親子空間。雖然整建過程中曾遭遇風災等挑戰，但市府團隊秉持「再多困難也要完成」的決心完成修繕。這次整建不僅象徵館舍的重生，更彰顯市府守護孩子、支持家庭的承諾。

市府表示，全新啟用的兒童福利服務中心設施升級，功能更加多元。場館內設有感統滑梯區、體能挑戰區、聲光放電室以及數位體驗區，讓孩子在探索中訓練平衡感、專注力與敏捷度。同時還規畫親子時光基地、烘焙小屋及大型電視牆等設施，提供家庭共學共玩的環境，增進家人之間的情感連結。孩子能在遊戲中快樂學習，家長也能在陪伴孩子過程中創造珍貴回憶，展現市府「以人為本」的施政理念。