快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

櫻花提前報到？ 台南山上水道博物館河津櫻9月竟現蹤綻放

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南山上花園水道博物館園區河津櫻原是冬末春初的賞花代表，但今年竟在9月就開花，引發關注，館方表示，恐因氣候異常影響導致花期錯亂。記者萬于甄／攝影
台南山上花園水道博物館園區河津櫻原是冬末春初的賞花代表，但今年竟在9月就開花，引發關注，館方表示，恐因氣候異常影響導致花期錯亂。記者萬于甄／攝影

時序進入秋天，台南山上花園水道博物館園區卻意外迎來「櫻花提前報到」的景象？館方近期發現園區內數株河津櫻，竟已陸續開花，且是在9月仍持續高溫與晴朗天氣下，與往年寒冬至早春花期大不相同，引發關注，研判是日夜溫差導致花期錯亂。

水道博物館指出，園區內的河津櫻為日本早開櫻品種，通常在1月下旬至3月間盛開，是冬末春初的賞花代表，而園區內的櫻花樹並未進行特別催花處理，花朵卻自發綻放，顯示今年受到氣候異常影響，氣候條件已對植物自然周期造成影響，導致花期錯亂。

水道博物館表示，過去園內櫻花多在春節前後成為亮點，如今9月就出現花開畫面，讓不少遊客既驚喜又感到錯愕，且雖畫面浪漫，但專家也提醒，這樣的「季節錯置」恐削弱植物原有的生態節律，進而影響授粉、結果及後續的生態鏈。

水道博物館說，這次的櫻花提早綻放雖然吸睛，但背後反映的氣候變遷議題不容忽視；若環境持續劇烈變動，未來不僅是櫻花，其他作物與野生植物也可能陸續面臨生長周期錯亂的挑戰，目前會持續觀察櫻花後續開花情況，並透過社群平台分享紀錄。

水道博物館也呼籲，民眾在欣賞這份意外驚喜的同時，應重視環境保護與減碳行動，讓櫻花能在對的季節、以最優雅的姿態綻放。

台南山上花園水道博物館園區河津櫻原是冬末春初的賞花代表，但今年竟在9月就開花，引發關注，館方表示，恐因氣候異常影響導致花期錯亂。記者萬于甄／攝影
台南山上花園水道博物館園區河津櫻原是冬末春初的賞花代表，但今年竟在9月就開花，引發關注，館方表示，恐因氣候異常影響導致花期錯亂。記者萬于甄／攝影

櫻花 博物館 河津櫻

延伸閱讀

忘憂金黃花海療癒登場！「金針花季」迎秋盛開北部兩處秘境看得到

在屏東打造產業聚落 台積供應鏈園區 動了

嘉義科學園區二期獲行政院核准 環評定案後預計5年完工

影／南投橋聳雲天園區聯外路況差 縣府擬砸3000萬拓寬

相關新聞

雲林首間MUJI進駐斗六 年底開幕

日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品，即將進駐雲林縣斗六市社口旅客服務中心，縣府證實年底前開幕，業者投資超過3千萬元打...

櫻花提前報到？ 台南山上水道博物館河津櫻9月竟現蹤綻放

時序進入秋天，台南山上花園水道博物館園區卻意外迎來「櫻花提前報到」的景象？館方近期發現園區內數株河津櫻，竟已陸續開花，且...

9月21日嘉義大林城隍夜巡 戴紙枷「贖罪」

嘉義縣大林鎮大林城隍殿21日晚間（農曆7月30日）將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

伴嘉義人10年 「島呼冊店」突傳月底熄燈

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨...

全運會雲林登場 彰化射擊隊一日之內奪雙金

114年全國運動會在雲林縣盛大登場，彰化縣代表隊傳來捷報，在射擊項目勇奪團體金牌，射擊選手楊昆弼締造三連霸紀錄，為縣爭光...

西拉雅風景區環騎5COOL大會師 明天草原市集民歌演唱

觀光署西拉雅國家風景區管理處、中華民國自行車騎士協會今天在官田遊客中心舉辦「仙境西拉雅 環騎5COOL大會師」活動，全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。