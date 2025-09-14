櫻花提前報到？ 台南山上水道博物館河津櫻9月竟現蹤綻放

時序進入秋天，台南山上花園水道博物館園區卻意外迎來「櫻花提前報到」的景象？館方近期發現園區內數株河津櫻，竟已陸續開花，且是在9月仍持續高溫與晴朗天氣下，與往年寒冬至早春花期大不相同，引發關注，研判是日夜溫差導致花期錯亂。

水道博物館指出，園區內的河津櫻為日本早開櫻品種，通常在1月下旬至3月間盛開，是冬末春初的賞花代表，而園區內的櫻花樹並未進行特別催花處理，花朵卻自發綻放，顯示今年受到氣候異常影響，氣候條件已對植物自然周期造成影響，導致花期錯亂。

水道博物館表示，過去園內櫻花多在春節前後成為亮點，如今9月就出現花開畫面，讓不少遊客既驚喜又感到錯愕，且雖畫面浪漫，但專家也提醒，這樣的「季節錯置」恐削弱植物原有的生態節律，進而影響授粉、結果及後續的生態鏈。

水道博物館說，這次的櫻花提早綻放雖然吸睛，但背後反映的氣候變遷議題不容忽視；若環境持續劇烈變動，未來不僅是櫻花，其他作物與野生植物也可能陸續面臨生長周期錯亂的挑戰，目前會持續觀察櫻花後續開花情況，並透過社群平台分享紀錄。