12米巨型胖水豚「卡比胖拉」萌翻安平漁人碼頭 警設機動派出所

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
機動派出所員警在現場向駐足聆聽的大小朋友說明交通安全觀念、網路交友問題以及詐騙犯罪話術。記者袁志豪／翻攝
台南市政府從昨日起在安平漁人碼頭展出高達12公尺的超巨型氣偶「卡比胖拉」，吸引大量人潮、車潮前往拍照打卡；轄區第四警分局肩負治安、交通任務，自昨日起在現場設置「機動派出所」，除了加強交通違規執法，也走入人群維持秩序，並關心服務長者與大小朋友

「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動從昨日起到10月19日在安平漁人碼頭登場，活動主角為坐在澡盆內，頭上放著小毛巾，閉眼一臉享受的12公尺高的「卡比胖拉」；現場還有50隻迷你水豚紙雕，搭配夜間燈光秀及假日觀光市集，昨日已湧入大批遊客前往朝聖。

台南市警第四分局為維護現場治安、交通，昨日起在現場設置「機動派出所」，若遊客遇到緊急事故，可就近向警方報案；現場員警也將密切注意交通違規狀況，加強勸導、取締，同時準備大型警察造型氣球與宣導小禮品，吸引大小朋友前往拍照打卡、諮詢問答。

第四分局指出，今年1至8月針對「路口不停讓行人」、「非號誌路口未依規定停車再開」、「人行道違停」及「道路障礙」等違規項目，轄區累計取締2048件，顯示部分用路人仍存有僥倖心態；酒駕則取締130件、毒駕19件，呼籲民眾遵守法令，共同維護交通安全。

分局今年迄今共發生一件死亡車禍，發生時間為1月17日，地點在建平七街與永華八街口，事後已加強速度管理，於指定路段編排測速勤務，並加強路口執法，針對闖紅燈、轉彎未依規定、未停讓行人等項目嚴加取締。

9月是交通部「交通安全月」，推廣「車輛慢看停、行人安全行」，為避免憾事發生，機動派出所員警在現場向駐足聆聽的大小朋友說明各項交通違規數據，透過「模擬情境」及「知識搶答」方式，推廣「路口優先順序」、「幹支道判斷」及「防禦駕駛」等觀念。

同時提醒家長注意青少年網路使用，留意孩子網路交友狀況，避免誤信陌生人而落入「視訊裸聊」或「私密照勒索」陷阱；若發現兒少遭受不當對待，應立即通報。員警也以「1聽2掛3查證」口訣，搭配真實案例向民眾提醒留意「假投資詐騙、假交友、假網拍」等常見陷阱。

台南市警察局今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理員，這次交通助理員也加入宣導行列，除了協助維持交通秩序，也熱情與小朋友互動，發放小禮物；分局長曹儒林表示，在卡比胖拉活動期間，警方會在治安、交通上持續努力，並積極走入人群、貼近民眾。

