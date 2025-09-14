伴嘉義人10年 「島呼冊店」突傳月底熄燈

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨。負責人林詩涵說，丹娜絲颱風與隨後西南氣流豪雨，造成屋頂嚴重受損，室內書籍與家具物品受潮全數撤出，屋頂修繕後團隊討論決定畫下休止符，目前停業。

外界關注文化部補助50萬元，將如何推動文化活動。林詩涵指出，文化部希望書店再找獨立空間推動，但經營虧損找新場所困難，不排除與下月重啟的台灣圖書室合併，承接基地任務。實體空間雖熄燈，但講座、藝文活動會在新空間續辦，21至27日在西區中正路660號後棟辦出清書籍與物品，有新書、受損書、農產品、二手餐具桌椅等。

島呼冊店2014年創立，以「豆腐」為名，寓意回應島嶼呼喚，在後火車站老木屋販售書籍與豆漿、豆腐，結合友善耕作、環保理念，長期關注城市議題，舉辦文學、藝術與社會對話，成為嘉義重要文化交流平台。

嘉市有3處獲文化部評選百大文化基地，除島呼冊店，還有阮劇團、舊監更生島。「10年有緣，再會！」林詩涵感謝一路支持書店讀者與夥伴，從購買一杯豆漿到參與講座，都是讓空間繼續呼吸力量。老木屋書店將歸於沉寂，但島呼精神將繼續在嘉義土地發聲。

文化局表示，除入選基地各獲得50萬元補助，文化局獲補助2年共300萬元，將執行文化基地樞紐平台建置、文化基地串聯，針對文化基地串聯核心精神整體聯動規畫，促進基地間合作與互動，及文化資源共享等項目。