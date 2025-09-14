聽新聞
0:00 / 0:00

伴嘉義人10年 「島呼冊店」突傳月底熄燈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉義市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨。記者魯永明／攝影
甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉義市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨。記者魯永明／攝影

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨。負責人林詩涵說，丹娜絲颱風與隨後西南氣流豪雨，造成屋頂嚴重受損，室內書籍與家具物品受潮全數撤出，屋頂修繕後團隊討論決定畫下休止符，目前停業。

外界關注文化部補助50萬元，將如何推動文化活動。林詩涵指出，文化部希望書店再找獨立空間推動，但經營虧損找新場所困難，不排除與下月重啟的台灣圖書室合併，承接基地任務。實體空間雖熄燈，但講座、藝文活動會在新空間續辦，21至27日在西區中正路660號後棟辦出清書籍與物品，有新書、受損書、農產品、二手餐具桌椅等。

島呼冊店2014年創立，以「豆腐」為名，寓意回應島嶼呼喚，在後火車站老木屋販售書籍與豆漿、豆腐，結合友善耕作、環保理念，長期關注城市議題，舉辦文學、藝術與社會對話，成為嘉義重要文化交流平台。

嘉市有3處獲文化部評選百大文化基地，除島呼冊店，還有阮劇團、舊監更生島。「10年有緣，再會！」林詩涵感謝一路支持書店讀者與夥伴，從購買一杯豆漿到參與講座，都是讓空間繼續呼吸力量。老木屋書店將歸於沉寂，但島呼精神將繼續在嘉義土地發聲。

文化局表示，除入選基地各獲得50萬元補助，文化局獲補助2年共300萬元，將執行文化基地樞紐平台建置、文化基地串聯，針對文化基地串聯核心精神整體聯動規畫，促進基地間合作與互動，及文化資源共享等項目。

嘉義 文化部 丹娜絲颱風

延伸閱讀

在東京首都圈遇見嘉義 農產品賣進千葉館山道之驛

首屆文化基地「島呼冊店」驚傳月底熄燈 嘉市老木屋書店無奈

為了吃它才上山！朱銘美術館內「隱藏版手工披薩」10月中旬熄燈 常客不捨：吃過最好吃的一家

四小黨簽聯合宣言 盼突破藍綠白框架

相關新聞

9月21日嘉義大林城隍夜巡 戴紙枷「贖罪」

嘉義縣大林鎮大林城隍殿21日晚間（農曆7月30日）將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

伴嘉義人10年 「島呼冊店」突傳月底熄燈

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉市「島呼冊店」，前天突然在臉書公告本月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨...

雲林首間MUJI進駐斗六 年底開幕

日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品，即將進駐雲林縣斗六市社口旅客服務中心，縣府證實年底前開幕，業者投資超過3千萬元打...

全運會雲林登場 彰化射擊隊一日之內奪雙金

114年全國運動會在雲林縣盛大登場，彰化縣代表隊傳來捷報，在射擊項目勇奪團體金牌，射擊選手楊昆弼締造三連霸紀錄，為縣爭光...

西拉雅風景區環騎5COOL大會師 明天草原市集民歌演唱

觀光署西拉雅國家風景區管理處、中華民國自行車騎士協會今天在官田遊客中心舉辦「仙境西拉雅 環騎5COOL大會師」活動，全台...

專家認證今年好柚只在雲林 斗六文旦節開跑民眾搶買

雲林縣斗六市今明兩天在膨鼠森林公園舉辦斗六文旦節，現場多位柚農展售文旦，今年因全台產量減少，銷售情況非常熱絡，雲林郵局也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。