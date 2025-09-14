雲林首間MUJI進駐斗六 年底開幕

日本知名居家生活品牌MUJI無印良品，即將進駐雲林縣斗六市社口旅客服務中心，縣府證實年底前開幕，業者投資超過3千萬元打造旗艦門市，是無印良品在雲林唯一據點，開幕後將成為雲林消費新地標。

MUJI無印良品先前在官網為即將開幕的斗六門市徵才，8月也在斗六就業中心辦企業說明會，招募月薪社員、時薪社員，為即將開幕的斗六門市儲備人才。斗六就業中心說，無印良品徵才共24人應徵，錄取5人，業者表示，斗六門市營運規畫以「深根在地與在地成長」為主軸，建立穩固人才培育基礎，門市地點在斗六社口旅客服務中心。

縣府說，無印良品斗六門市原預計10月開幕，因颱風、西南氣流雨勢影響工程進度，年底前開幕。斗六社口旅客服務中心是2015年啟用的OT營運設施，樓高2層，有旅客借問站與旅遊服務，疫情期間進駐廠商皆陸續退場，僅剩1樓1家蔬食餐廳。近期園區架起施工圍籬，標示「日系品牌即將進駐，敬請期待」引發地方關注。

縣府表示，OT營運廠商引進日系品牌進駐，原可使用面積約250多坪，但日系品牌認為不足，為申請增建，投資1500萬元，未來1樓遊客中心、借問站仍有專人提供服務。縣府城鄉發展處長林長造表示，只要能帶動消費、改善服務設施，都樂見其成，除有助維護旅客服務中心，縣府每年收取固定與變動權利金，對地方發展是雙贏。

據悉，縣府建議無印良品在虎尾公安路停車場商場設點，但經評估，斗六人口與消費潛力更具優勢，最終拍板落腳斗六，並規畫增建、投入約1500萬元，連同裝修等總投資逾3千萬元。