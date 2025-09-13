全運會雲林登場 彰化射擊隊一日之內奪雙金

114年全國運動會在雲林縣盛大登場，彰化縣代表隊傳來捷報，在射擊項目勇奪團體金牌，射擊選手楊昆弼締造三連霸紀錄，為縣爭光。

縣政府今表示，射擊項目男子組不定向飛靶團體賽，楊昆弼、蕭鎧祥與陳威銚精準發揮射擊力，為彰化縣拿下首面金牌，個人賽楊昆弼奪金，完成個人三連霸的壯舉，也寫下本屆賽事亮點。

縣長王惠美讚許彰化射擊代表隊展現深厚實力與堅毅意志，同日奪雙金，再創體壇榮耀，她代表全縣感謝選手與教練為縣爭光，並勉勵全體選手能在全國舞台突破自我、再創佳績。

教育處表示，彰化縣是運動大縣，上屆全國運動會，楊昆弼奪得個人賽二連霸，縣代表隊繳出7金、5銀、22銅，合計34面獎牌的亮眼成績，創近年最佳表現，相信今年全運會能再展 競技實力與長期耕耘成果。