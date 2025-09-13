台南無人機空拍勘災 降低爭議及縮短審查時間

快訊

中央社／ 台南13日電

7月颱風豪雨重創台南，災後慰助金核發及房屋修繕媒合整體作業已邁入尾聲，台南市政府今天表示，已導入無人機空拍勘災，降低勘查爭議及縮短審查時間。

市府今天指出，全市「家園復原慰助金」申請受理逾5萬件，無疑義核撥率100%，累計核發金額超過新台幣12億1100萬元，但仍有待釐清需現勘案件，市府以無人機空拍勘災，提升勘查效率、公正性和人員安全，也加速慰助金核撥和家園復原進度。

市府說明，導入無人機快速掌握受損位置與範圍，減少人員攀爬和進入民宅安全風險及干擾，且以高解析影像搭配地籍資料交叉比對，讓認定有據，強化透明和公信力。

目前，市府已在佳里區、下營區、安南區進行實測，顯著縮短認定與溝通時程，同步提升整體審查品質與效率；作業全程採離線模式、不連網，影像儲存於記憶卡後交付區公所建檔，原始照片可放大檢視細節，確保證據完整與可追溯，也維護資安與隱私。

市府強調，無人機勘災協助前線人員降低勘查爭議及縮短審查時間，後續將持續優先協助弱勢和重點區域，在最短時間完成核定與修繕媒合，協助災民儘速回復日常生活。

