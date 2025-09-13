聽新聞
百米巨龍重現 台灣府城隍廟將赴「夜巡諸羅城 」提前祈福
百米巨龍今身台南市區，沿途吸引大批民眾夾道歡呼。原來是台灣府城隍廟舉辦「夜訪諸羅城」前導祈福活動，市長黃偉哲、議長邱莉莉、民政局長姜淋煌及台南大學校長陳惠萍都親臨現場，為即將於9月22日赴嘉義參與「2025城隍夜巡諸羅城」活動提前祈福。
這次最大亮點是沉睡多年的「百米巨龍」重出江湖。這條巨龍為建國百年慶典所打造，全長100公尺、重逾100公斤，需百名人力合力舞動，當年一度轟動全台。活動後收藏於內門紫竹寺，此次特別運回台南，由台南大學體育系學生組裝並訓練，今天從台南大學出發，沿途經孔廟、美術館、台灣文學館、湯德章紀念公園等地，最終抵達台灣府城隍廟，所到之處皆引來喝采。
黃偉哲表示，此次府城隍廟赴嘉義遶境別具巧思，隊伍集結在地藝陣，包括台南大學民俗隊、七股樹仔腳保安宮等，展現台南深厚的民俗文化。他強調，不僅希望將傳統技藝展現在嘉義街頭，也盼年輕世代能在參與過程中體驗、傳承文化。
府城隍廟今年已推出一系列「巡城祭」活動，4月結合14間宮廟神將踩街響應反霸凌，5月更邀集全台11間城隍廟齊聚遶境，象徵共同守護台南。活動後依據「遶境前後的社會溝通」問卷調查顯示，逾9成民眾更願意參與未來遶境，8成以上也改變對廟會的刻板印象，成為宗教文化推廣典範。
此外，府城隍廟長年積極投入公益，曾於0121楠西地震與丹娜絲風災捐款逾四百萬元協助災後重建，展現宗教團體守護社會的責任感。
