百米巨龍重現 台灣府城隍廟將赴「夜巡諸羅城 」提前祈福

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲及議長邱莉莉出席府城隍夜巡諸羅城前導活動。圖／台南市民政局提供
台南市長黃偉哲及議長邱莉莉出席府城隍夜巡諸羅城前導活動。圖／台南市民政局提供

百米巨龍今身台南市區，沿途吸引大批民眾夾道歡呼。原來是台灣府城隍廟舉辦「夜訪諸羅城」前導祈福活動，市長黃偉哲、議長邱莉莉、民政局長姜淋煌及台南大學校長陳惠萍都親臨現場，為即將於9月22日赴嘉義參與「2025城隍夜巡諸羅城」活動提前祈福。

這次最大亮點是沉睡多年的「百米巨龍」重出江湖。這條巨龍為建國百年慶典所打造，全長100公尺、重逾100公斤，需百名人力合力舞動，當年一度轟動全台。活動後收藏於內門紫竹寺，此次特別運回台南，由台南大學體育系學生組裝並訓練，今天從台南大學出發，沿途經孔廟、美術館、台灣文學館、湯德章紀念公園等地，最終抵達台灣府城隍廟，所到之處皆引來喝采。

黃偉哲表示，此次府城隍廟赴嘉義遶境別具巧思，隊伍集結在地藝陣，包括台南大學民俗隊、七股樹仔腳保安宮等，展現台南深厚的民俗文化。他強調，不僅希望將傳統技藝展現在嘉義街頭，也盼年輕世代能在參與過程中體驗、傳承文化。

府城隍廟今年已推出一系列「巡城祭」活動，4月結合14間宮廟神將踩街響應反霸凌，5月更邀集全台11間城隍廟齊聚遶境，象徵共同守護台南。活動後依據「遶境前後的社會溝通」問卷調查顯示，逾9成民眾更願意參與未來遶境，8成以上也改變對廟會的刻板印象，成為宗教文化推廣典範。

此外，府城隍廟長年積極投入公益，曾於0121楠西地震與丹娜絲風災捐款逾四百萬元協助災後重建，展現宗教團體守護社會的責任感。

台南 遶境 城隍廟

相關新聞

西拉雅風景區環騎5COOL大會師 明天草原市集民歌演唱

觀光署西拉雅國家風景區管理處、中華民國自行車騎士協會今天在官田遊客中心舉辦「仙境西拉雅 環騎5COOL大會師」活動，全台...

專家認證今年好柚只在雲林 斗六文旦節開跑民眾搶買

雲林縣斗六市今明兩天在膨鼠森林公園舉辦斗六文旦節，現場多位柚農展售文旦，今年因全台產量減少，銷售情況非常熱絡，雲林郵局也...

台南4區警找出17處「有雷」路口 未改善前用路人要自求多福

台南麻豆警方普查發現麻豆、下營、六甲、官田等4轄區裡的台1線、市171線路口等18處有號誌時相設定不當、路面標線模糊不清...

台南是「多圓環」古都 市府近年啟動圓環大改造這樣做

台南市原市區加縣區圓環多達10多處，許多是日治時期所興建，也是城市的地標，但隨著時代演進車流量變大，圓環成為交通瓶頸甚至...

無印良品確定進駐雲林斗六 投資逾3千萬打造旗艦門市年底開幕

雲林招商再添喜訊，日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品確定進駐斗六市社口旅客服務中心，縣府證實門市將於年底前開幕，業者...

嘉義大林城隍夜巡21日登場 戴「紙枷」遊街特色文化

嘉義縣大林鎮大林城隍殿9月21日晚上將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，農曆7月30日由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

