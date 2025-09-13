西拉雅風景區環騎5COOL大會師 明天草原市集民歌演唱

觀光署西拉雅國家風景區管理處、中華民國自行車騎士協會今天在官田遊客中心舉辦「仙境西拉雅 環騎5COOL大會師」活動，全台各地362名自行車愛好者報名，分頭來回台南五大水庫。11月22日至23日還將舉辦「環騎5COOL 188K挑戰」今天同步開放報名。

下午兩點半開始各路段參與民眾由自行車網紅領騎出發，往來五大水庫沿途專人記錄湖光山色，要推廣全新升級的「西拉雅5COOL」自行車旅遊品牌。明天草原市集12點開始、民歌演唱會兩點到6點邀請葉佳修、南方合唱團等歌手團體演出。

西拉雅國家風景區有全台密度最高水庫群，包括全台最大曾文水庫、「珊湖潭」烏山頭水庫、台灣第一座水庫虎頭埤、觀光遊樂業特優尖山埤水庫、白河水庫。五座水庫各具特色，分屬不同管理單位。

風景區管理處為使遊客更認識轄區自然、歷史、文化，整合五大水庫之地景特色與產物，要建立「仙境西拉雅 環騎5COOL」成為觀光署「台灣自行車旅遊節十大品牌」之一。倡導自行車運動慢活旅行作為探索台灣之美最佳方式。

管理處長許主龍表示，「西拉雅環騎5COOL」的五條騎乘路線以奧運五環概念設計，象徵五座水庫間的緊密連結與友好精神，路線距離從8公里至90公里不等，從親子休閒到長距離挑戰都有規畫，滿足各類騎行愛好者需求。

邀請網紅代言各水庫路線，為活動增添趣味，還加入親子滑步車趣味賽與ROUVY線上實境體驗，讓大小朋友都能在不同維度享受騎行樂趣，ROUVY透過4K影片結合智能訓練平台，重現西拉雅菱波官田線經典路段，參加者只需踏上智能訓練台，即可同步感受坡度變化與沿途美景，無論現場或遠端皆能「宅家環騎西拉雅5COOL」。

孩童專屬滑步車體驗趣味區模擬探索水庫與鄉間小徑冒險旅程，家長可在陪伴區加油、拍照留下珍貴回憶。另明天金曲獎最佳演唱組合「南方二重唱」、創作「外婆的澎湖灣」民謠歌手葉佳修及「拾參樂團」等演出經典民歌。

管理處表示，11月22日至23日「環騎5COOL 188K挑戰」結合運動競技與征服自然的元素，兩天專業級騎乘挑戰。參加者將沿途經過五座水庫、大凍山、關子嶺、玉井、白河等精華路段，能親近自然風光，挑戰自我極限。邀請全台民眾親子休閒或專業騎士都能在活動中找到屬於自己的樂趣與挑戰，體驗西拉雅獨有的慢活魅力與騎行樂趣。

更多活動資訊在管理處網站及臉書粉絲專頁。「臺灣自行車旅遊節」相關活動在「臺灣騎跡-全國自行車單一總入口」網專區查詢。