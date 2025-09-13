在東京首都圈遇見嘉義 農產品賣進千葉館山道之驛

「嘉義優鮮」品牌今年夏季前進日本千葉縣館山市「道の駅グリーンファーム館山」，以「從阿里山吹來的美味夏日風，在館山遇見嘉義」為主題，展售10款嘉義農產食品，展至9月底。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，館山市位於東京首都圈，距離東京都心1.5小時車程，為東京近郊熱門據點；「道の駅グリーンファーム館山」（GreenFarm 館山道之驛）年訪客量約55萬人次，假日單日可湧入約3000人次，園區結合餐飲、購物與休憩功能，展售嘉義農產品牌可直接蒐集消費者回饋，作為後續常態上架、海外通路合作重要依據。

嘉義縣農業處指出，現場展售的食品包括鳳梨酥、地瓜酥、蔬菜脆片、芭樂梅方塊酥、梅乾、烏魚子醬、麻油薑泥、阿里山烏龍茶包及精品咖啡等，兼具文化辨識度與出口潛力。

日本消費者也回饋，「地瓜酥香脆帶甜，當作小點心剛剛好」、「鳳梨酥酸甜適中，盒裝精緻很適合送禮」、「阿里山烏龍茶茶香層次豐富」；也有旅客分享「能在館山道之驛買到台灣限定商品，剛好買回去和家人、同事分享。」

縣長翁章梁表示，嘉義優鮮不僅是品質保證，更代表嘉義農業創新與國際視野，縣府持續拓展日本市場，讓小農產品有機會站上國際舞台。

嘉義縣農業處說明，近2年嘉義優鮮於日本市場展售已產生實質商機，品牌能見度提升，更推動通路合作進展，將持續導入駐點銷售與常態上架模式，積極布局日本商場，打造長期外銷管道。

農業處提及，嘉義縣每年參加東京國際食品展、設立東京誠品生活日本橋專區，也與山口縣丸久超市、大分縣丸宮超市及新鮮市場建立長期合作，推動鳳梨等農產品穩定出口；今年下半年進駐宮崎機場，是布局九州市場重要突破，品牌自首都圈延伸至南日本，展現拓展全國市場決心。