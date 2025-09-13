專家認證今年好柚只在雲林 斗六文旦節開跑民眾搶買

雲林縣斗六市今明兩天在膨鼠森林公園舉辦斗六文旦節，現場多位柚農展售文旦，今年因全台產量減少，銷售情況非常熱絡，雲林郵局也在現場駐點服務，民眾當場購買即可郵寄。

今年颱風重創南部文旦產區，雲林斗六也減產2成，因南部減產嚴重，日前斗六文旦評鑑時，評審委員直言今年要找品質好的文旦只有斗六才有，不少果農都已幾乎完售。

今天文旦節活動現場有10多位果農展售文旦，現場甚至還有一袋300、500元任消費者裝滿，吸引許多消費者搶購，多位柚農開攤沒多久就已完售，趕緊接力補貨，以免讓消費者撲空，

雲林郵局在現場駐點提供郵寄服務，郵局表示，今年郵寄資費僅30台斤裝的調漲5元，其餘不變，一次交寄20件以上提供到府收件服務，預估今年斗六文旦交寄箱數約在4萬箱左右。