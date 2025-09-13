聽新聞
專家認證今年好柚只在雲林 斗六文旦節開跑民眾搶買
雲林縣斗六市今明兩天在膨鼠森林公園舉辦斗六文旦節，現場多位柚農展售文旦，今年因全台產量減少，銷售情況非常熱絡，雲林郵局也在現場駐點服務，民眾當場購買即可郵寄。
今年颱風重創南部文旦產區，雲林斗六也減產2成，因南部減產嚴重，日前斗六文旦評鑑時，評審委員直言今年要找品質好的文旦只有斗六才有，不少果農都已幾乎完售。
今天文旦節活動現場有10多位果農展售文旦，現場甚至還有一袋300、500元任消費者裝滿，吸引許多消費者搶購，多位柚農開攤沒多久就已完售，趕緊接力補貨，以免讓消費者撲空，
雲林郵局在現場駐點提供郵寄服務，郵局表示，今年郵寄資費僅30台斤裝的調漲5元，其餘不變，一次交寄20件以上提供到府收件服務，預估今年斗六文旦交寄箱數約在4萬箱左右。
今年斗六文旦品質評鑑獲獎者在今天活動現場接獲表揚，市長林聖爵表示，斗六文旦多汁、肉Q且細緻，有魚翅文旦之稱，今明兩天現場購買400元以上可獲限量購物袋，現場也有許多精彩表演、闖關遊戲、摸彩活動等，歡迎民眾一起來品嘗斗六文旦。
