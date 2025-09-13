台南4區警找出17處「有雷」路口 未改善前用路人要自求多福

台南麻豆警方普查發現麻豆、下營、六甲、官田等4轄區裡的台1線、市171線路口等18處有號誌時相設定不當、路面標線模糊不清、路口視距不足，及路口設有機慢車兩段式左轉標誌、卻未劃設機慢車待轉區標線等「不合理交通工程」。

以下是設施待改善的路段、路口，警方提醒民眾路過要特別小心：

1.麻豆區平等路、忠孝路口 2.麻豆區平等路、光復路口 3.麻豆區麻佳路、新生南路口 4.麻豆區寮廍里南61線2.1公里（曾文願景園區過台84線高架橋往北第3個路口 ） 5.麻豆區寮廍里南63線5.4公里處 6.麻豆區清水里麻善橋台19甲線 18K-19K（雙向） 7.麻豆區新樓醫院前國道1號南下匝道平面道路 8.麻豆區麻口里市176線與南49線路口 9.麻豆區市173線黎營統一超商前路口 10.下營區紅甲里中庄子46-2號旁路 11.下營區中華街202巷與中山路一段416巷口 12.下營區中正北路與市道174線路口 13.下營區台19甲與健康路200巷路口 14.六甲區台1線與市174線路口（龜仔港、林鳳營路口） 15.六甲區中山路與中正路口 16.六甲區中正路與民生路口 17.官田區台1線、市171線路口 18.官田區台1線、台84線路口往西（玉井方向）匝道口

麻豆警分局配合9月「交通安全月」，即日起推動「掃雷行動」、「以預防勝於治療的理念」，早一步會勘道路潛藏危險狀況。今天公告「主動發掘的轄區不合理交通工程」，將儘速會同相關單位改善、降低車禍發生。

分局長洪國哲指出，先前交通工程改善成功案例麻豆區新生南路與民權路口，由於路口範圍過大，號誌全紅時相秒數不足，黃燈出路口車輛易與待轉區機車發生碰撞，研議透過縮小路口、將停止線往前及延長號誌全紅時間至5秒等改善措施，統計今年1至8月交通事故發生2件，與去年同期13件相較，減少11件、下降85%，成果顯著。

他說，傳統交通事故防制多半著重執法取締，「掃雷行動將觀念前移」，藉警方專業事故分析與現場勘察，發掘排除交通工程設計上潛在風險，並邀集相關單位共同會勘改善，打造更安全的交通環境。