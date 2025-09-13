快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南4區警找出17處「有雷」路口 未改善前用路人要自求多福

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供

台南麻豆警方普查發現麻豆、下營、六甲、官田等4轄區裡的台1線、市171線路口等18處有號誌時相設定不當、路面標線模糊不清、路口視距不足，及路口設有機慢車兩段式左轉標誌、卻未劃設機慢車待轉區標線等「不合理交通工程」。

以下是設施待改善的路段、路口，警方提醒民眾路過要特別小心：

1.麻豆區平等路、忠孝路口

2.麻豆區平等路、光復路口

3.麻豆區麻佳路、新生南路口

4.麻豆區寮廍里南61線2.1公里（曾文願景園區過台84線高架橋往北第3個路口 ）

5.麻豆區寮廍里南63線5.4公里處

6.麻豆區清水里麻善橋台19甲線

18K-19K（雙向）

7.麻豆區新樓醫院前國道1號南下匝道平面道路

8.麻豆區麻口里市176線與南49線路口

9.麻豆區市173線黎營統一超商前路口

10.下營區紅甲里中庄子46-2號旁路

11.下營區中華街202巷與中山路一段416巷口

12.下營區中正北路與市道174線路口

13.下營區台19甲與健康路200巷路口

14.六甲區台1線與市174線路口（龜仔港、林鳳營路口）

15.六甲區中山路與中正路

16.六甲區中正路與民生路口

17.官田區台1線、市171線路口

18.官田區台1線、台84線路口往西（玉井方向）匝道口

麻豆警分局配合9月「交通安全月」，即日起推動「掃雷行動」、「以預防勝於治療的理念」，早一步會勘道路潛藏危險狀況。今天公告「主動發掘的轄區不合理交通工程」，將儘速會同相關單位改善、降低車禍發生。

分局長洪國哲指出，先前交通工程改善成功案例麻豆區新生南路與民權路口，由於路口範圍過大，號誌全紅時相秒數不足，黃燈出路口車輛易與待轉區機車發生碰撞，研議透過縮小路口、將停止線往前及延長號誌全紅時間至5秒等改善措施，統計今年1至8月交通事故發生2件，與去年同期13件相較，減少11件、下降85%，成果顯著。

他說，傳統交通事故防制多半著重執法取締，「掃雷行動將觀念前移」，藉警方專業事故分析與現場勘察，發掘排除交通工程設計上潛在風險，並邀集相關單位共同會勘改善，打造更安全的交通環境。

台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供
台南4區警找出17處「雷區」 啟動「掃雷」，要盡早改善。圖／麻豆分局提供

待轉區 中正路 交通事故

延伸閱讀

風災弱勢戶加碼慰助金3萬 陳金德：啟動空拍「不遺漏任何一戶」

苗縣台1線廂型車撞台電外包商大貨車尾 車頭全毀駕駛受傷送醫

桃園建案多 楊梅這個里嚴重塞車惹民怨 竟還有上千戶未交屋

車流增、事故不斷！台南4行政區17路段9月起實施測速照相

相關新聞

專家認證今年好柚只在雲林 斗六文旦節開跑民眾搶買

雲林縣斗六市今明兩天在膨鼠森林公園舉辦斗六文旦節，現場多位柚農展售文旦，今年因全台產量減少，銷售情況非常熱絡，雲林郵局也...

台南4區警找出17處「有雷」路口 未改善前用路人要自求多福

台南麻豆警方普查發現麻豆、下營、六甲、官田等4轄區裡的台1線、市171線路口等18處有號誌時相設定不當、路面標線模糊不清...

台南是「多圓環」古都 市府近年啟動圓環大改造這樣做

台南市原市區加縣區圓環多達10多處，許多是日治時期所興建，也是城市的地標，但隨著時代演進車流量變大，圓環成為交通瓶頸甚至...

無印良品確定進駐雲林斗六 投資逾3千萬打造旗艦門市年底開幕

雲林招商再添喜訊，日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品確定進駐斗六市社口旅客服務中心，縣府證實門市將於年底前開幕，業者...

嘉義大林城隍夜巡21日登場 戴「紙枷」遊街特色文化

嘉義縣大林鎮大林城隍殿9月21日晚上將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，農曆7月30日由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

風災弱勢戶加碼慰助金3萬 陳金德：啟動空拍「不遺漏任何一戶」

丹娜絲颱風重創台南，許多是弱勢戶，雲嘉南災後復原前進指揮所宣布，針對屋損20平方公尺以下的弱勢家庭，加碼發放生活支持補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。