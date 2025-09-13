台南是「多圓環」古都 市府近年啟動圓環大改造這樣做

台南市原市區加縣區圓環多達10多處，許多是日治時期所興建，也是城市的地標，但隨著時代演進車流量變大，圓環成為交通瓶頸甚至肇事率高，台南市府約從6年前啟動圓環改造，市府引進「標線導引」的方式改善圓環，例如歸仁圓環，以及即將施工的新營圓環，都是透過明確標線讓車輛進出圓環更有秩序。

台南市交通局表示，早期圓環設計是透過繞行方式來降低車速，但隨著交通狀況改變，目前大多已成為有號誌管制的路口。過去圓環容易發生事故，主要原因是紅燈右轉但未禮讓行人，導致意外頻傳。數年前市府取消圓環紅燈右轉後，交通狀況已有明顯改善。

此外，西門圓環與後甲圓環過去強制機車只能繞走外圈，引發民眾反彈。後來開放機車可直接行駛內圈後，車流更順暢，交通事故率也未明顯增加。新營圓環「採渦輪型」配置原定今年8月動工，但因颱風影響，相關人力投入災後復原，將延至明年施工。

新營圓環因銜接中山路與中正路兩條主要幹道，因圓環空間過大且無車道分線，導致機車直接從外車道橫向切換車道，常與汽車交織險象環生，經研商並參考公民團體意見，圓環車道採渦輪型配置，規畫以標線方式進行調整，包括圓環內車道重新畫設、進出圓環路口強化指示，及友善人行空間，現有人行道會往內退2.5公尺，設置與車道平行的汽車停車格，提升整體通行與停車效率。

台南市下一波最大圓環改造案，是配合台南火車站鐵路地下化後，進行台南火車站站前圓環改造，過去站前圓環交織和衝突的複雜車流，改造後未來站前空間整合臨時接送區、公車候車亭、計程車排班區等等，打造行人可以親近的廣場，提升人行動線與無障礙設施。

交通局長表示，火車站前圓環改造規畫階段經過審慎專業的討論，例如車道佈設方式，主要是將現有只能單向循環行駛的圓環改成可雙向行駛的U形道路，許多動線不再需要繞行整圈圓環，號誌也更簡化，並運用專業車流模擬軟體輸入各項參數檢證，路網的效率可獲得優化。

未來仍需改善的重點包括東門城圓環，東門城圓環因為呈不規則橢圓形、且無號誌管制，肇事率偏高，後續將研擬增設標線與號誌；東門圓環下方是鐵路地下化施工，工務局納入未來公園綠廊道規畫整體都市計畫中進行調整。