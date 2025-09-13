快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

無印良品確定進駐雲林斗六 投資逾3千萬打造旗艦門市年底開幕

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林招商再添喜訊，日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品確定進駐斗六市社口旅客服務中心，縣府證實門市將於年底前開幕，業者投資超過3千萬元打造旗艦門市，這也是無印良品在雲林唯一據點。記者陳雅玲／攝影
雲林招商再添喜訊，日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品確定進駐斗六市社口旅客服務中心，縣府證實門市將於年底前開幕，業者投資超過3千萬元打造旗艦門市，這也是無印良品在雲林唯一據點。記者陳雅玲／攝影

雲林招商再添喜訊，日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品確定進駐斗六市社口旅客服務中心，縣府證實門市將於年底前開幕，業者投資超過3千萬元打造旗艦門市，這也是無印良品在雲林唯一據點。

MUJI無印良品先前曾在官網為即將開幕的斗六門市徵才，8月也在斗六就業中心舉辦企業說明會，預先招募月薪社員、時薪社員，為即將開幕的斗六門市儲備人才。

斗六就業中心表示，MUJI無印良品當天徵才有24人應徵，錄取5人，業者表示，斗六門市將是雲林唯一據點，因此營運規畫將以「深根在地與在地成長」為主軸，建立穩固的人才培育基礎，至於門市地點位於斗六社口旅客服務中心。

雲林縣府證實無印良品將進駐斗六社口旅客服務中心，原預計10月開幕，因先前颱風、西南氣流雨勢影響工程進度，估計在年底前開幕。

斗斗六社口旅客服務中心為2015年啟用的OT營運設施，樓高兩層，設有旅客借問站與旅遊服務，惟疫情期間原本進駐的多家廠商陸續退場，目前僅剩一樓一家蔬食餐廳。近期園區已架起施工圍籬，上面標示「日系品牌即將進駐，敬請期待」，消息一出引發地方關注。

縣府表示，OT營運廠商引進日系品牌進駐後，原可使用面積約250多坪，但日系品牌方認為不足，為此廠商申請增建投資1500萬元，未來一樓遊客中心、借問站部分不變，仍有專人提供服務。

雲林縣府城鄉發展處長林長造表示，只要能帶動地方消費、改善服務設施，縣府都樂見其成，除了有助維護旅客服務中心，縣府每年也能收取固定與變動權利金，對地方發展「雙贏」。

據悉，縣府層建議無印良品在虎尾公安路停車場商場設點，但經內部評估，斗六人口與消費潛力更具優勢，最終拍板落腳斗六，並規畫增建、投入約1500萬元，連同裝修等總投資逾3千萬元。縣府表示，預計年底前正式開幕，將成為雲林消費新地標。

斗六 無印良品

延伸閱讀

網紅賓賓哥涉打雲林阿公！圤智雨曝音檔疑似「認甩巴掌、對員工下封口令」

公益兒童劇助創世 雲林在地企業響應贊助

婦女再就業獎勵金單身也可領 助雲林75人圓夢

雲林食品公司未發資遣費57元 硬生生吞下30萬元罰款

相關新聞

布袋空屋電費暴增25萬元烏龍原因曝光 台電澄清僅特例並推新制

嘉義縣布袋鎮1處無人居住的三合院，日前收到高達25萬元電費帳單，屋主氣得在臉書社團發文抱怨「太離譜了！」直呼自己並非挖比...

首屆文化基地「島呼冊店」驚傳月底熄燈 嘉市老木屋書店無奈

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉義市「島呼冊店」，昨天突然在臉書公告即將月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與...

機車限速40惹怨 南科樹谷園區慢車道暫停取締

台南樹谷園區樹谷大道是安定、永康等區通勤南科要道，機車流量大，慢車道頻傳事故，7月起測速照相速限僅40公里，許多人被罰，...

無印良品確定進駐雲林斗六 投資逾3千萬打造旗艦門市年底開幕

雲林招商再添喜訊，日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品確定進駐斗六市社口旅客服務中心，縣府證實門市將於年底前開幕，業者...

嘉義大林城隍夜巡21日登場 戴「紙枷」遊街特色文化

嘉義縣大林鎮大林城隍殿9月21日晚上將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，農曆7月30日由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣...

風災弱勢戶加碼慰助金3萬 陳金德：啟動空拍「不遺漏任何一戶」

丹娜絲颱風重創台南，許多是弱勢戶，雲嘉南災後復原前進指揮所宣布，針對屋損20平方公尺以下的弱勢家庭，加碼發放生活支持補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。