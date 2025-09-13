無印良品確定進駐雲林斗六 投資逾3千萬打造旗艦門市年底開幕

雲林招商再添喜訊，日本知名居家生活品牌 MUJI無印良品確定進駐斗六市社口旅客服務中心，縣府證實門市將於年底前開幕，業者投資超過3千萬元打造旗艦門市，這也是無印良品在雲林唯一據點。

MUJI無印良品先前曾在官網為即將開幕的斗六門市徵才，8月也在斗六就業中心舉辦企業說明會，預先招募月薪社員、時薪社員，為即將開幕的斗六門市儲備人才。

斗六就業中心表示，MUJI無印良品當天徵才有24人應徵，錄取5人，業者表示，斗六門市將是雲林唯一據點，因此營運規畫將以「深根在地與在地成長」為主軸，建立穩固的人才培育基礎，至於門市地點位於斗六社口旅客服務中心。

雲林縣府證實無印良品將進駐斗六社口旅客服務中心，原預計10月開幕，因先前颱風、西南氣流雨勢影響工程進度，估計在年底前開幕。

斗斗六社口旅客服務中心為2015年啟用的OT營運設施，樓高兩層，設有旅客借問站與旅遊服務，惟疫情期間原本進駐的多家廠商陸續退場，目前僅剩一樓一家蔬食餐廳。近期園區已架起施工圍籬，上面標示「日系品牌即將進駐，敬請期待」，消息一出引發地方關注。

縣府表示，OT營運廠商引進日系品牌進駐後，原可使用面積約250多坪，但日系品牌方認為不足，為此廠商申請增建投資1500萬元，未來一樓遊客中心、借問站部分不變，仍有專人提供服務。

雲林縣府城鄉發展處長林長造表示，只要能帶動地方消費、改善服務設施，縣府都樂見其成，除了有助維護旅客服務中心，縣府每年也能收取固定與變動權利金，對地方發展「雙贏」。

據悉，縣府層建議無印良品在虎尾公安路停車場商場設點，但經內部評估，斗六人口與消費潛力更具優勢，最終拍板落腳斗六，並規畫增建、投入約1500萬元，連同裝修等總投資逾3千萬元。縣府表示，預計年底前正式開幕，將成為雲林消費新地標。