嘉義大林城隍夜巡21日登場 戴「紙枷」遊街特色文化

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林城隍夜巡9月21日登場，戴「紙枷」遊街是地方特色文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林城隍夜巡9月21日登場，戴「紙枷」遊街是地方特色文化。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大林鎮大林城隍殿9月21日晚上將舉辦年度庄頭盛事「夯枷夜巡」活動，農曆7月30日由城隍老爺率領神轎、八家將與各式陣頭出巡，再由道長主持科儀與誦經，依禮完成古老傳統風俗，為地方祈福、消災，呈現莊嚴肅穆的宗教精神，邀請民眾共襄盛舉。

廟方指出，大林城隍殿位於大林育菁公園旁，舊名鹿堀溝，從清朝、日治時期開始，鹿堀溝的水鬼傳說不斷，大林都城隍威靈公每年農曆7月會舉辦夯枷夜巡，守護地方安定人心，並在農曆9月配合天德寶宮妙修堂恩主公，大開普渡儀式，祈求地方平安。

妙修堂主委邱兆宗說，城隍夜巡是大林鎮最具代表性的文化慶典之一，參與活動者將依循古禮，戴上城隍殿所準備的「紙枷」，隨城隍老爺一起上街同行，真心懺悔與自省，以求消除業障，儀式最後再進行「脫枷」，也就是完成贖罪，象徵重新出發。

道長樊光華指出，夯枷夜巡9月21日晚上7時15分起駕，行經大林市區街道，最終回到城隍殿完成「關鬼門」科儀，晚上11時進行關地獄門科儀，也象徵好兄弟收假、返回陰間，這是大林人共同的信仰記憶，凝聚鎮民的向心力，也是大林鎮最珍貴的文化資產

嘉義縣大林城隍夜巡9月21日登場，戴「紙枷」遊街是地方特色文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林城隍夜巡9月21日登場，戴「紙枷」遊街是地方特色文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林城隍夜巡9月21日登場，戴「紙枷」遊街是地方特色文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林城隍夜巡9月21日登場，戴「紙枷」遊街是地方特色文化。記者黃于凡／攝影

