風災弱勢戶加碼慰助金3萬 陳金德：啟動空拍「不遺漏任何一戶」

丹娜絲颱風重創台南，許多是弱勢戶，雲嘉南災後復原前進指揮所宣布，針對屋損20平方公尺以下的弱勢家庭，加碼發放生活支持補助金3萬元，並將全面啟動航拍清查，確保「不遺漏任何一戶」。

台南市下營區由於傳統屋損調查耗時，區公所啟動無人機進行航拍，提升判讀準確性，也作為審核與修繕設計的依據，區公所說，未來民眾對於慰助金審核所提申復案件，也會請無人機廠商協助調查，以科學工具達到公平合理的行政裁量。

行政院政務委員、前進指揮所指揮官陳金德表示，行政院為擴大對弱勢戶的照顧，賑災基金會將針對房屋受損面積20平方公尺以下的弱勢家庭，加碼發放3萬元生活支持補助金。這是在原有20平方公尺以上弱勢受災戶提供10萬元補助的基礎上，追加支持小面積受損的弱勢家庭，展現「不遺漏任何一戶」的承諾，落實公平合理的照顧。

此外，陳金德也指示各單位必須加速住宅修繕、拆除及補助金核撥，確保所有受災戶都能及時獲得協助；同時，地方政府也應再次逐戶清查，搭配航遙測、BigGIS及後續航拍作業，透過精準圖資提供判斷依據，協助復原工作的效率及準確性。

另台南市政府在會中提出營建廢棄物清運、社區照顧據點服務量能提升，以及避難收容處所安全改善等需求，前進指揮所指示相關部會全力支援。

台南市下營區有近2500戶申請慰助金，其中120戶弱勢戶獲慈善團體或中央媒合修繕。區長李宗翰表示，下營鄉村區主要多為老舊三合院，損壞相當嚴重，但房屋密集且遮蔽物多，傳統人力調查不易，且屋頂損壞亦無法攀爬進行詳細調查，影響準確度。