快訊

轉型正義！台東2座50年蔣公銅像將「就地拆除銷毀」 國產署說理由

聽新聞
0:00 / 0:00

風災弱勢戶加碼慰助金3萬 陳金德：啟動空拍「不遺漏任何一戶」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市下營區風災屋損嚴重，結合無人機調查，提升勘查效率與準確性。圖／下營區公所提供
台南市下營區風災屋損嚴重，結合無人機調查，提升勘查效率與準確性。圖／下營區公所提供

丹娜絲颱風重創台南，許多是弱勢戶，雲嘉南災後復原前進指揮所宣布，針對屋損20平方公尺以下的弱勢家庭，加碼發放生活支持補助金3萬元，並將全面啟動航拍清查，確保「不遺漏任何一戶」。

台南市下營區由於傳統屋損調查耗時，區公所啟動無人機進行航拍，提升判讀準確性，也作為審核與修繕設計的依據，區公所說，未來民眾對於慰助金審核所提申復案件，也會請無人機廠商協助調查，以科學工具達到公平合理的行政裁量。

行政院政務委員、前進指揮所指揮官陳金德表示，行政院為擴大對弱勢戶的照顧，賑災基金會將針對房屋受損面積20平方公尺以下的弱勢家庭，加碼發放3萬元生活支持補助金。這是在原有20平方公尺以上弱勢受災戶提供10萬元補助的基礎上，追加支持小面積受損的弱勢家庭，展現「不遺漏任何一戶」的承諾，落實公平合理的照顧。

此外，陳金德也指示各單位必須加速住宅修繕、拆除及補助金核撥，確保所有受災戶都能及時獲得協助；同時，地方政府也應再次逐戶清查，搭配航遙測、BigGIS及後續航拍作業，透過精準圖資提供判斷依據，協助復原工作的效率及準確性。

另台南市政府在會中提出營建廢棄物清運、社區照顧據點服務量能提升，以及避難收容處所安全改善等需求，前進指揮所指示相關部會全力支援。

台南市下營區有近2500戶申請慰助金，其中120戶弱勢戶獲慈善團體或中央媒合修繕。區長李宗翰表示，下營鄉村區主要多為老舊三合院，損壞相當嚴重，但房屋密集且遮蔽物多，傳統人力調查不易，且屋頂損壞亦無法攀爬進行詳細調查，影響準確度。

下營區公所與擎壤科技公司無人機廠商合作，針對民眾提供屋損照片不明確且現場調查困難，以及弱勢戶修繕調查範圍較大者，委由廠商利用無人機技術進行詳細拍攝，提供清楚照片及調查資料作為公所裁量依據，也能讓民眾認同得以迅速有效弭平面積爭議，也能提供修繕設計參考。

雲嘉南災後復原前進指揮所宣布，針對災屋受損面積20平方公尺以下弱勢戶，由賑災基金會加碼生活支持補助金3萬元。圖／指揮所提供
雲嘉南災後復原前進指揮所宣布，針對災屋受損面積20平方公尺以下弱勢戶，由賑災基金會加碼生活支持補助金3萬元。圖／指揮所提供
台南市下營區風災屋損嚴重，結合無人機調查，提升勘查效率與準確性。圖／下營區公所提供
台南市下營區風災屋損嚴重，結合無人機調查，提升勘查效率與準確性。圖／下營區公所提供

台南 行政院 陳金德 弱勢家庭

延伸閱讀

營造商捐資千萬助台南弱勢災屋修繕 88歲翁感動「入厝」

金質獎團隊無償為台南弱勢戶修繕 必要時採「一戶一社工」

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

影／視察雲嘉南災後重建 賴清德向災民道歉

相關新聞

布袋空屋電費暴增25萬元烏龍原因曝光 台電澄清僅特例並推新制

嘉義縣布袋鎮1處無人居住的三合院，日前收到高達25萬元電費帳單，屋主氣得在臉書社團發文抱怨「太離譜了！」直呼自己並非挖比...

首屆文化基地「島呼冊店」驚傳月底熄燈 嘉市老木屋書店無奈

甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉義市「島呼冊店」，昨天突然在臉書公告即將月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與...

機車限速40惹怨 南科樹谷園區慢車道暫停取締

台南樹谷園區樹谷大道是安定、永康等區通勤南科要道，機車流量大，慢車道頻傳事故，7月起測速照相速限僅40公里，許多人被罰，...

風災弱勢戶加碼慰助金3萬 陳金德：啟動空拍「不遺漏任何一戶」

丹娜絲颱風重創台南，許多是弱勢戶，雲嘉南災後復原前進指揮所宣布，針對屋損20平方公尺以下的弱勢家庭，加碼發放生活支持補助...

影／室內高山湧泉養大閘蟹 中秋佳節饕客最期待肥美蟹黃

秋節將至，大閘蟹向來是饕客最愛的應景美食。嘉義縣梅山鄉太興村的阿里山茶業葉協會理事長林建村，是「斜槓蟹農」，他因興趣投入...

雲林麥寮將建轉運站 落腳貨櫃市集

雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，遲遲沒有轉運站，公車站點多數位於街區道路，影響交通，縣府規畫設置客運轉運站，前天與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。