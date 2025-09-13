快訊

影／室內高山湧泉養大閘蟹 中秋佳節饕客最期待肥美蟹黃

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山茶業葉協會理事長林建村首度改採室內養殖大閘蟹，避開颱風豪雨侵襲，2000隻大閘蟹在7個多月細心照顧下，平均已長到4兩重，預計再過20天即可上市。圖／林建村提供
嘉義縣阿里山茶業葉協會理事長林建村首度改採室內養殖大閘蟹，避開颱風豪雨侵襲，2000隻大閘蟹在7個多月細心照顧下，平均已長到4兩重，預計再過20天即可上市。圖／林建村提供

秋節將至，大閘蟹向來是饕客最愛的應景美食。嘉義縣梅山鄉太興村的阿里山茶業葉協會理事長林建村，是「斜槓蟹農」，他因興趣投入養蟹，13年前看見友人嘗試飼養，便利用海拔700公尺自家山泉湧泉水實驗。從最初失敗到如今熟練經營，靠著天然水源與細心管理，養出肥美的大閘蟹，也為茶農生活增添可觀業外收入。

林建村回憶，早期不懂蟹的生態，存活率低常常賠本。後來調整策略，減少放養密度，並在水池設置密集孔洞的「蟹屋」，讓大閘蟹能躲藏、爬行，存活率大幅提升。今年他首度改採室內養殖，不僅避開颱風豪雨侵襲，2000隻大閘蟹在7個多月細心照顧下，平均已長到4兩重，預計再過20天即可上市。

養蟹過程不輕鬆。大閘蟹夜行性強，他常需摸黑拿手電筒到池邊投餵含蛋白質飼料、地瓜與南瓜。8個月生長期，大閘蟹要經歷6至10次脫殼，每次脫殼就是一次成長。林建村說，看著小如硬幣的蟹苗逐漸長成肥美成蟹，是養殖最大的樂趣。

高山湧泉無汙染、清澈冰涼，成了養蟹的最大優勢。林建村強調，他從不使用抗生素，水質維持清淨，養出的螃蟹肉質細膩、Q彈甘甜，蟹黃飽滿濃郁。為防天敵入侵，他在蟹池周圍加裝圍籬並覆蓋網子，確保安全。

大閘蟹收成除重量與大小，還有「行為指標」可供判斷，成熟的蟹會在夜裡靠近岸邊，甚至爬上岸，這是接近產卵期的本能，也代表可以收成了。目前進口蟹苗每公斤約500元，成蟹收購價則以兩計算，每兩可售150元，利潤頗高。林建村表示，雖然放養數量從以往的4000隻減半，但換來品質提升與存活率增加，更能滿足饕客追求的口感。

嘉義縣阿里山茶業葉協會理事長林建村首度改採室內養殖大閘蟹，避開颱風豪雨侵襲，2000隻大閘蟹在7個多月細心照顧下，平均已長到4兩重，預計再過20天即可上市。圖／林建村提供
嘉義縣阿里山茶業葉協會理事長林建村首度改採室內養殖大閘蟹，避開颱風豪雨侵襲，2000隻大閘蟹在7個多月細心照顧下，平均已長到4兩重，預計再過20天即可上市。圖／林建村提供

影／室內高山湧泉養大閘蟹 中秋佳節饕客最期待肥美蟹黃

秋節將至，大閘蟹向來是饕客最愛的應景美食。嘉義縣梅山鄉太興村的阿里山茶業葉協會理事長林建村，是「斜槓蟹農」，他因興趣投入...

