布袋空屋電費暴增25萬元烏龍原因曝光 台電澄清僅特例並推新制
嘉義縣布袋鎮1處無人居住的三合院，日前收到高達25萬元電費帳單，屋主氣得在臉書社團發文抱怨「太離譜了！」直呼自己並非挖比特幣，卻要繳天價電費。經網友查詢後發現，該戶實際應繳金額僅300多元，帳單度數完全不符，引發熱議。
台電嘉義區營業處說明，原因是換裝新電表後，抄表資料輸入錯誤，加上颱風過後人力多投入搶修維護，未及時更正，導致帳單誤植高額金額。經查證，目前僅此1戶用戶受影響，並非外傳的多戶錯帳情況。
台電表示，已立即更正致歉，承諾將加強抄表人員教育訓練、強化檢核機制，針對同期換裝電表帳單全面檢視，避免同類事件再發生。提醒民眾發現電費帳單異常，可透過服務中心或客服專線反映，將立即協助釐清。
另，台電近期調整「底度費」計算方式，引發外界關注。台電指出，為降低日後執行爭議，新計算方式改採「對用戶有利」的方案。自11月5日開票起，用電期間起始日為9月1日後的住宅用戶，每月底度費統一計算為100元；9月1日至11月4日間已開票的帳單，仍依原規定，每月33.6元計算。
為避免民眾混淆，9月12日起電費單加註文字提醒，並針對9月1日至9月11日已開票受影響的用戶，將由系統重新計算，並將多收金額自動轉入下一期電費單退還。台電強調，不論是因電表登載錯誤造成個案，或底度費制度的修正，公司會建立更嚴謹管控機制，保障用戶權益，減少爭議與誤解。
