首屆文化基地「島呼冊店」驚傳月底熄燈 嘉市老木屋書店無奈
甫於4月獲文化部評選首屆百大文化基地之一的嘉義市「島呼冊店」，昨天突然在臉書公告即將月底熄燈，引發地方文化界與讀者錯愕與不捨。
「10年走來，這段旅程很珍貴，但也是回應老天的安排。」負責人林詩涵表示，7月6日丹娜絲颱風與隨後西南氣流豪雨，造成屋頂嚴重受損，室內書籍與家具物品受潮，只能全數撤出。雖然屋頂完成修繕，但團隊討論後仍決定劃下休止符。
外界關注，文化部補助50萬元推動文化活動。林詩涵指出，她與文化部討論，文化部希望尋找獨立空間，讓計畫持續推動，但經營虧損找獨立空間困難，不排除與下月重啟的台灣圖書室合併，承接文化基地任務。林詩涵強調，實體空間將熄燈，但講座、藝文活動仍會在嘉義友好空間持續舉辦，維繫與讀者連結。21日至27日在嘉市西區中正路660號後棟舉辦書籍與物品出清，包括新書、受損書、農產品、二手餐具與桌椅等，邀請讀者支持。
島呼冊店2014年創立至今，以「豆腐」為名，寓意回應島嶼的呼喚，在後火車站老木屋裡販售書籍與豆漿豆腐，結合友善耕作、環保理念，並長期關注城市議題，舉辦文學、藝術與社會對話，成為嘉義重要的文化交流平台。
嘉市有3處空間獲文化部「百大文化基地」肯定，除島呼冊店，還有「阮劇團」、「舊監更生島」。「10年有緣，再會！」林詩涵公告寫道，感謝一路支持書店的讀者與夥伴，從購買一杯豆漿到參與一場講座，都是讓空間能繼續呼吸的力量。未來，雖然老木屋書店將歸於沉寂，但島府精神仍將延續，繼續在嘉義的土地上發聲。
文化局表示，除入選基地各獲得50萬元補助外，文化局獲補助2年共300萬元將執行包括文化基地樞紐平台（Culture HUB）建置、文化基地串聯，針對文化基地串聯的核心精神整體聯動規畫，促進基地間的合作與互動以及文化資源共享等項目。
