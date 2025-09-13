雲林麥寮將建轉運站 落腳貨櫃市集

雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，遲遲沒有轉運站，公車站點多數位於街區道路，影響交通，縣府規畫設置客運轉運站，前天與鄉公所達成共識，將把自強路上貨櫃市集區轉型客運轉運站，最快後年完工啟用。

交通工務局長汪令堯表示，全縣現有及規畫轉運站多集中在山線，海線除北港轉運站規畫中，其餘無轉運站，原規畫在麥寮社教園區旁設置，但鄉公所規畫設停車場，臨近圖書館，恐影響閱覽環境。

汪令堯說，麥寮鄉包括統聯客運、日統客運、台西客運、台中客運、員林客運、嘉義客運，每周近500公車車次運轉，起始站點多數集中自強路、光復路上，路寬僅10公尺，公車停靠路肩影響交通，興建客運轉運站迫在眉睫。

前天與鄉公所開會達成共識，原自強路貨櫃市集空間集客不易，考量位置鄰近既有站點、廟宇、觀光景點，將轉型營運客運轉運站。鄉長許忠富表示，目前貨櫃市集將拆除先轉型停車場，未來配合縣府規畫增設轉運站，客運轉運站可整合客運候車點，學生也能在轉運站候車，較為安全，麥寮公共運輸不足，未來社教園區辦活動若有接駁車也能就近停靠，建議轉運站規畫共享單車站點，方便遊客走訪市區。

麥寮客運轉運站規畫設置3個月台、1個後備月台，總工程花費逾2900萬元，將向中央爭取經費規畫設計，預計明年底前辦理工程發包，最快2027年完工啟用。吳姓居民表示，貨櫃市集荒廢多年，當地客運乘車站點不便，尤其要從公路客運轉乘國道客運站點，有一段轉乘距離，對行動不便者與長者不利，有設置轉運站必要，也助於改善交通，樂見其成。