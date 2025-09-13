聽新聞
嘉義民雄大士爺祭登場 祭典遊戲、展覽邀親子同樂

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣民雄大士爺文化祭昨登場，誦經3天超渡孤魂。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺文化祭昨登場，誦經3天超渡孤魂。圖／嘉義縣政府提供

一年一度的嘉義縣民雄大士爺文化祭昨天登場，廟方清晨舉辦祈福儀式，董事長周漳炎率董監事及信眾團拜，為大士爺神尊開光，昨起至14日展開為期3天祭典，祈求觀音大士庇佑嘉義，由副縣長劉培東參加團拜。

民政處表示，民雄大士爺文化祭、基隆中元祭典、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤並列農曆7月的4大祭典，歷史悠久。相傳乾隆年間，每年農曆7月陰風慘淡，唯有觀音大士現身才能鎮壓孤魂，演變為習俗農曆7月21日至23日舉辦祭禮，供奉大士爺像，誦經3天超渡孤魂。

廟方清晨5時為大士爺紙糊神尊開光點眼，觀音大士端坐正殿，手持令旗監普，吉時一到眾人循古禮舉團拜，眾人依序行三跪九叩首禮、上香、獻聖茶、獻果、獻素五牲、獻壽桃、獻爵，最後由董事長周漳炎恭讀疏文、焚燒疏文，儀式莊嚴。

周漳炎表示，感謝各界參與年度文化盛事，昨晚舉辦嘉義好神影歌星晚會，邀請多位歌星與民眾同歡。

周漳炎說，今天傍晚在文隆橋下舉行放水燈法會，明晚活動壓軸，恭迎大士爺升天祈福大典。

劉培東表示，民雄大士爺文化祭是台灣農曆7月4大祭典之一，透過祈福團拜讓眾人平安度過慈悲月，也祈求台灣平安，最後一天大士爺升天祈福大典，大士爺將為眾人帶走災厄，邀請大家一起來民雄祈福、求平安。

民雄日式招待所文創園區推出「民雄夏日和風祭」，昨起至明天在民雄日式招待所及民權路封街舉行，以「傘」為意象打造傘之廊道，設有祭典遊戲區、大士爺童趣文化展及親子手作體驗，邀請街頭藝人表演，讓親子遊客在大士爺文化祭同樂。

