機車限速40惹怨 南科樹谷園區慢車道暫停取締

台南樹谷園區樹谷大道是安定、永康等區通勤南科要道，機車流量大，慢車道頻傳事故，7月起測速照相速限僅40公里，許多人被罰，有人收到多張罰單才知測速，大罵政府搶錢，里長認為速限40公里太低；警方表示，即起暫停取締慢車道超速，直到相關單位開會確定速限是否調整後才恢復取締。

當地豐華里長謝成說，附近道路速限都是60公里，唯獨這段每天數千輛機車出入南科慢車道大降3分之1速限到40公里，雖然曾經發生死亡車禍，但不能因為個案，就不合理調降速限，附近有沒有住家，不知道什麼理由訂這麼低速限。

不少南科上班族抱怨，測速照相啟用機車道限速40公里，被連續開5天超速罰單。也有人抱怨警告標語被樹擋住，從遠處看根本看不到、「就算看到了也來不及煞車」，因為流量那麼大，急煞車一定會有危險，要去監理站申訴。

不過警方表示，測速照相設備和警告標語都依交通專業規畫設置，就算遠處看可能被樹擋住，但只要不超速行駛，接近的時候都能夠清楚看到，夜間也有LED顯示。取締不是目的，測速後確實很少車禍，希望民眾不要超速、才能減少車禍事故。

警方統計樹谷大道、紫楝路口2022年至今年8月24日止發生25件受傷事故，慢車道往北方向去年跟今年各1起自撞死亡事故。

7月27日至8月24日期間機車取締995件，其中一般超速703件、嚴重超速40公里以上292件。

市警局交通大隊表示，該路段原本平均速限60公里，但是慢車道經常有機車高速行駛，短短幾百公尺路段已發生多次自撞死傷車禍，其中2次死亡車禍也都是機車自撞，應樹谷園區管理單位建議，在靠近科學園區聯絡道路段設置測速照相設備。

交通大隊長黃宗仁說，因為地方反映速限太低，相關單位與民意代表勘查後，近日會再開會研商調整，但今年開始設置測速照相後就沒有再發生重大交通事故，取締超速還是會繼續。