推廣馬拉松賽事 台南市府盼促成台韓交流平台

台南市政府今天表示，體育局長陳良乾10日拜會韓國田徑協會推廣2025曾文水庫馬拉松及2026台南古都國際半程馬拉松，協會所屬身障馬拉松協會也表達組團參加古都半程馬拉松意願。

市府發布新聞稿指出，運動部成立，更重視身障運動賽事，2026台南古都國際半程馬拉松也將增設公益健康休閒組，鼓勵身障人士參與，陳良乾將和台南市田徑委員會討論細節，期望促成台韓交流平台。

陳良乾表示，曾文水庫馬拉松預定今年12月14日登場，這是台灣歷史最悠久馬拉松之一，每年吸引海內外好手挑戰；明年3月1日登場的古都半程馬拉松將迎來20週年，以「古蹟密度最高、補給最豐盛」聞名，跑者沿途可欣賞人文風情及大啖美食。

市府表示，陳良乾拜會後，雙方對賽事理念、報名制度和選手服務交換意見，韓方更分享推廣經驗，期盼更多國際跑者齊聚台南。

陳良乾昨天也拜會韓國首爾江南體育會、養正高中及多支職棒球團，推廣路跑賽事和亞太國際棒球訓練中心，期望深化台韓球隊交流。