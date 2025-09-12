華山基金會台南仁德建站19年感恩會 發起募集到宅服務車
華山基金會台南仁德天使站2006年建站至今19年，幫助近300位失依、失能、失智長輩。今天在仁德區一甲里活動中心舉辦「歲月如畫感恩茶會」，提供義剪、撥筋推拿等服務，感謝在地各界支持。
站方請流體畫老師蘇千惠指導長輩與義工運用顏料堆疊和畫筆繪製獨一無二的作品、享受創作樂趣。站長邱懷萱說，流體畫是近來流行的簡易創作方式，很方便老人家動手操作、能延緩失智老化療癒心靈。希望老人家都能夠走出家門，熱心民眾也能夠加入義工、到宅訪視關懷長輩。
邱懷萱說，居住在仁德區小巷內的75歲李阿嬤，領有身心障礙證明，上半身肢體常不自覺顫抖，雪上加霜的是唯一同住的女兒癌症末期，病況嚴峻，阿嬤終日憂心白髮人送黑髮人，長期心情低落。仁德天使站陪伴阿嬤已近10年，每月定期關懷探訪、物資協助，改善阿嬤經濟情況與憂鬱情緒，這一次感恩茶會也特地邀她出門，藉流體畫自由且易上手的特性，協助阿嬤舒緩壓力，阿嬤也期待要將這幅畫帶回家送女兒，增添生活色彩。
仁德天使站表示，長年每月定期訪視、陪同就醫、物資協助等服務弱勢老人。因到宅車老舊、故障頻繁、維修費高，行車安全讓人擔憂。基金會啟動「千人仟愛到宅服務車募集計畫」，籌措汰舊換新經費，響應每人捐助1千元，1千人即可完成。愛心專線06230-2720邱站長。市議員郭鴻儀到場表達支持。
