「卡比胖拉」明天現身安平漁人碼頭 交管措施報你知

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
備受矚目的「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動將從明天起到10月19日在安平漁人碼頭登場。圖／讀者提供
台南安平區明天將迎來療癒系天王「卡比胖拉」。備受矚目的「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動將從明天起到10月19日在安平漁人碼頭登場，預計吸引大批親子與遊客共襄盛舉。活動期間適逢教師節、中秋節、國慶連假，警方首度納入多元人力交通助理員協助交通疏導。

除了「卡比胖拉」，現場有50隻迷你水豚紙雕，搭配大型氣偶、夜間燈光秀、限定快閃店及假日觀光市集，預計湧入大批人車潮及遊客前往朝聖。

台南市警四分局指出，為因應展覽期間的人車潮，分局在安億橋及安億路口等展區重要路段部署警力與義交，加強交通管制與疏導外，更首度加入交通助理員，協助指揮車輛、引導行人，並向民眾發送交通安全宣導文宣。

屆時，將與交通局即時監控路況，彈性進行交通管制，確保行車動線順暢並紓解車流，提醒開車前往的民眾可多加利用運河路及平豐路停車場，建議可優先選擇大眾交通運輸工具或是共乘前往。

分局長曹儒林呼籲，活動期間如遇車潮人流，請耐心配合交通管制，遵守現場員警及義交人員指揮，展區步行時請勿任意穿越車道或違規停車，造成其他用路人的不便，同時，提醒民眾注意自身安全，隨身包包應隨時拉好拉鍊，盡量背於胸前，停放車輛時請確認車門車窗確實上鎖，勿將貴重物品留置車內或是車廂。現場也設有機動派出所，員警提供即時的服務與協助。

除了「卡比胖拉」，現場有50隻迷你水豚紙雕，搭配大型氣偶、夜間燈光秀、限定快閃店及假日觀光市集，預計湧入大批人車潮及遊客前往朝聖。圖／讀者提供
台南市警四分局指出，本次活動首度加入交通助理員，協助指揮車輛、引導行人，並向民眾發送交通安全宣導文宣。圖／讀者提供
台南 水豚 交通管制 漁人碼頭

