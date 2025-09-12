百年罕見搶水文化 濁水溪畔重現籠仔笱

雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明兩天舉辦搶水比賽，今由學生組登場，不少學生第一次踩在泥巴田裡，相當興奮，林內教芋部負責人林建安表示，今年已開發籠仔笱教具，將供在地學校教學使用。

「林內教芋部」今舉辦搶水比賽，兩天共有16隊參加，今由國小組搶先登場，小朋友合力扛著籠仔笱在泥巴田中競速，有人雙腳深陷泥巴動彈不得，一出發就「卡住」，重興國小一名小朋友說，這是第一次體驗踩在泥巴田裡的感覺，雖然泥巴噴到臉上，仍覺得很有趣。

林建安表示，早期民眾在旱季引水灌溉，以竹子自製頭寬尾窄的「籠仔笱」，堆疊成壩，引濁水灌溉良田，是在地獨特的搶水文化，但近年隨著時代演變，年輕一輩多不知，林內教芋部透過搶水比賽重現，希望下一代不忘飲水思源。