快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

百年罕見搶水文化 濁水溪畔重現籠仔笱

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明兩天舉辦搶水比賽，今由學生組登場，不少學生第一次踩在泥巴田裡，相當興奮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明兩天舉辦搶水比賽，今由學生組登場，不少學生第一次踩在泥巴田裡，相當興奮。記者陳雅玲／攝影

雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明兩天舉辦搶水比賽，今由學生組登場，不少學生第一次踩在泥巴田裡，相當興奮，林內教芋部負責人林建安表示，今年已開發籠仔笱教具，將供在地學校教學使用。

「林內教芋部」今舉辦搶水比賽，兩天共有16隊參加，今由國小組搶先登場，小朋友合力扛著籠仔笱在泥巴田中競速，有人雙腳深陷泥巴動彈不得，一出發就「卡住」，重興國小一名小朋友說，這是第一次體驗踩在泥巴田裡的感覺，雖然泥巴噴到臉上，仍覺得很有趣。

林建安表示，早期民眾在旱季引水灌溉，以竹子自製頭寬尾窄的「籠仔笱」，堆疊成壩，引濁水灌溉良田，是在地獨特的搶水文化，但近年隨著時代演變，年輕一輩多不知，林內教芋部透過搶水比賽重現，希望下一代不忘飲水思源。

林建安表示，明天另有限量手工籠仔笱DIY體驗、免費芋頭料理品嘗，今年林內教芋部也開發出迷你籠仔笱教育，將供在地學校教學使用，讓早年搶水文化得以傳承。

雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明兩天舉辦搶水比賽，今由學生組登場，不少學生第一次踩在泥巴田裡，相當興奮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明兩天舉辦搶水比賽，今由學生組登場，不少學生第一次踩在泥巴田裡，相當興奮。記者陳雅玲／攝影
林內教芋部負責人林建安（左）表示，今年已開發籠仔笱教具，將供在地學校教學使用。記者陳雅玲／攝影
林內教芋部負責人林建安（左）表示，今年已開發籠仔笱教具，將供在地學校教學使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明兩天舉辦搶水比賽，今由學生組登場，不少學生第一次踩在泥巴田裡，相當興奮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明兩天舉辦搶水比賽，今由學生組登場，不少學生第一次踩在泥巴田裡，相當興奮。記者陳雅玲／攝影

朋友 傳承 濁水溪

延伸閱讀

影／空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

大寮農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

外埔水美路水溝淤積湧水至路面 原來是農民灌溉水門開太大

喜迎成團40年 朱宗慶打擊樂團「泥巴」全新改版

相關新聞

「卡比胖拉」明天現身安平漁人碼頭 交管措施報你知

台南安平區明天將迎來療癒系天王「卡比胖拉」。備受矚目的「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動將從明天起到10月19...

百年罕見搶水文化 濁水溪畔重現籠仔笱

雲林縣林內鄉民早年為灌溉農田，自製「籠仔笱」引濁水溪灌溉，發展出搶水文化，為傳承逐漸被遺忘的搶水文化，「林內教芋部」今明...

創世上半年捐款銳減公益演出門票沒賣完 斗六市長不忍出手號召

受大環境影響，創世基金會斗六分院上半年捐款比去年同期短少230萬元，雲林縣斗六市公所與創世今舉辦「愛劇在一起ESG公益兒...

老兵留下土地遺孀放棄41萬售地款 全捐台南風災救助

曾定居台南的老兵過世後，留下一塊位於仁德區、27坪的閒置土地。其遺孀莊芳芬現居新北市，決定放棄領取售地價款41萬3446元，由購地的鄰居黃永慶全數代為捐贈台南市政府，挹注風災救助專戶。

卡比胖拉現身安平漁人碼頭 12米巨型水豚氣偶萌翻台南

萌力全面攻佔！卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天活動今天在台南安平漁人碼頭登場，市府與台灣原創角色「卡比胖拉」合作，打造療癒系...

台灣府城隍廟百米巨龍府城祈福巡禮明登場 台南警加強交通疏導

台灣府城隍廟辦理「百米巨龍府城祈福巡禮活動」將於明上午8時起至12時登場，台南市警二分局預估中西區將湧入大批民眾共襄盛舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。