聽新聞
0:00 / 0:00
創世上半年捐款銳減公益演出門票沒賣完 斗六市長不忍出手號召
受大環境影響，創世基金會斗六分院上半年捐款比去年同期短少230萬元，雲林縣斗六市公所與創世今舉辦「愛劇在一起ESG公益兒童劇」公益售票宣傳記者會，為植物人安養及花蓮建院籌募經費，斗六觀光夜市與永勝環保企業率先響應，各捐贈20萬元。
創世基金會斗六分院長張曉蓉表示，今年1至6月的捐款，較去年同期減少高達230萬元，其中常年服務經費短少86萬元、建院經費減少79萬元，連最穩定的定期定額捐款也減少54萬元，讓照顧弱勢與籌備建院上都面臨極大壓力。
為籌募經費，創世斗六分院將於10月26日下午3時30分在雲林科技大學雲泰表演廳舉辦「愛劇在一起」公益兒童劇，由蘋果劇團帶來精彩演出，邀請大小朋友一起享受表演、也做公益。
蘋果劇團編排經典劇目「小星星的奇幻冒險」，以海洋動物拯救遭受汙染的珊瑚城堡為故事主軸，融入環保議題與互動遊戲，讓孩子在觀戲同時，學習垃圾分類與海洋保育的重要性。
該場演出仍有約四成票券待認助，斗六市長林聖爵得知，發起購票號召，獲得斗六觀光夜市與永勝環保企業響應，各捐贈20萬元，林聖爵表示，創世基金會長年守護弱勢，這次更以公益兒童劇結合教育意涵，讓孩子在觀賞劇的同時，學習環境永續與感恩助人的精神，呼籲更多在地企業、社團與市民朋友一同加入，讓愛心在斗六擴散。
公益兒童劇門票認助方式可洽創世基金會斗六分院 (05) 537-7855，或透過劃撥帳號22322998 (戶名：創世基金會) 及線上捐款平台 https://reurl.cc/9vAMAd。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言