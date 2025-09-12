快訊

老兵留下土地遺孀放棄41萬售地款 全捐台南風災救助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
老兵留下的土地家人決定出售捐作台南市風災善款，今天透過市議員林美燕（右）捐給社會局。記者吳淑玲／翻攝
曾定居台南的老兵過世後，留下一塊位於仁德區、27坪的閒置土地。其遺孀莊芳芬現居新北市，決定放棄領取售地價款41萬3446元，由購地的鄰居黃永慶全數代為捐贈台南市政府，挹注風災救助專戶。

今天在市議員林美燕與服務處發言人葉翰勳的協助與見證下，社會局主任秘書陳雅芬代表市府受贈，並感謝莊芳芬一家多年未居台南，仍以實際行動展現對台南的情感與善心。

莊芳芬的丈夫生前定居空軍眷村，以積蓄購入仁德土地與鄰居黃永慶共同持分。多年來土地皆由黃永慶義務整理除草。

莊芳芬本身為退休教師，她覺得自己生活簡單，每個月會固定從退休俸中捐數千元給慈善單位，仍有餘力，便決定將這筆售地收入全數行善，效法「賣便當阿嬤」莊朱玉及「賣菜阿嬤」陳樹菊的精神。

林美燕表示，莊芳芬與黃永慶跨越地域，共同完成善舉，證明「愛沒有距離」。

