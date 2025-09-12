嘉縣建濱海環教場館 參考倫敦濕地中心經營方式
嘉縣布袋好美里正在興建濱海環境教育場館，為此縣長翁章梁近日參訪英國倫敦濕地中心，他說，此地性質與好美里相似，將參考其由非營利組織主導的營運模式，推動濕地教育與生態保育。
嘉義縣政府發布新聞稿指出，翁章梁縣府團隊在英國時間9月10日傍晚赴倫敦濕地中心（London WetlandCentre）參訪，深入了解當地在城市濕地保育、環境教育與公私協力治理的成功經驗。
縣府團隊觀察到濕地中心背後的營運模式極具彈性，由非營利組織主導、政府與社區共同支持，形成穩定而多元的資源網絡。
翁章梁表示，布袋好美里正在興建濱海環境教育場館，性質與倫敦濕地中心相似，因此特別安排此次行程，深入了解他們在館舍規劃、空間設計、候鳥觀賞距離設置，以及志工與解說人員培訓等方面的經驗，作為未來推動濕地教育與生態保育的重要參考。
農業處說，倫敦濕地中心位於城市邊緣，原為工業設施與水利設施用地，經由英國濕地與水禽信託基金會（WWT）多年規劃與復育，轉型為具備教育、研究、旅遊與生態保育功能的綠色空間。
此外，場域內設有觀鳥平台、自然步道、生態展示與環境教育中心，訪客能夠近距離接觸自然，感受「城市中的野地」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言