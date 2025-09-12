嘉縣建濱海環教場館 參考倫敦濕地中心經營方式

快訊

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉縣布袋好美里正在興建濱海環境教育場館，為此縣長翁章梁近日參訪英國倫敦濕地中心，他說，此地性質與好美里相似，將參考其由非營利組織主導的營運模式，推動濕地教育與生態保育

嘉義縣政府發布新聞稿指出，翁章梁縣府團隊在英國時間9月10日傍晚赴倫敦濕地中心（London WetlandCentre）參訪，深入了解當地在城市濕地保育、環境教育與公私協力治理的成功經驗。

縣府團隊觀察到濕地中心背後的營運模式極具彈性，由非營利組織主導、政府與社區共同支持，形成穩定而多元的資源網絡。

翁章梁表示，布袋好美里正在興建濱海環境教育場館，性質與倫敦濕地中心相似，因此特別安排此次行程，深入了解他們在館舍規劃、空間設計、候鳥觀賞距離設置，以及志工與解說人員培訓等方面的經驗，作為未來推動濕地教育與生態保育的重要參考。

農業處說，倫敦濕地中心位於城市邊緣，原為工業設施與水利設施用地，經由英國濕地與水禽信託基金會（WWT）多年規劃與復育，轉型為具備教育、研究、旅遊與生態保育功能的綠色空間。

此外，場域內設有觀鳥平台、自然步道、生態展示與環境教育中心，訪客能夠近距離接觸自然，感受「城市中的野地」。

