影／火鳳凰藝工隊公益演出 今台南五甲教養院完成第1200場

台南市歸仁五甲教養院下午很熱鬧，中部著名表演團體「火鳳凰藝工隊」特地南下與在地藝術團體到院公益演出，結合歌仔戲、音樂與舞蹈，大家與院生們開心互動，共度一段溫馨難忘時光。火鳳凰藝工隊也以歌仔戲傳愛圓滿完成第1200場公益演出。

今年4月台灣新住民兩岸新思路經貿文化協會理事長陳習珍，經由舞之鼓表演藝術團團長朱淑惠邀請，台南市鼓樂協會林韻慈老師率領五甲教養院院生「UP大樂團」赴廈門交流表演。當時結識火鳳凰藝工隊團長吳碧雪與多位團員，雙方在異地攜手演出，大家承諾回台後「一定要特別為孩子們演一場。」

今天大家實現承諾。火鳳凰藝工隊從中部南下與台南與舞之鼓表演藝團、鳳天神鼓一同來到五甲教養院。用融合傳統與現代的方式，以音樂、歌唱與舞蹈結合劇場藝術演出，融合民俗技藝與肚皮舞、民族舞、街舞、爵士舞等舞風，重新演繹經典歌仔戲。

藝工隊與五甲院生「UP大樂團」再同場演出。大姐們也邀請孩子們參與互動，帶領大家體驗歌仔戲的唱腔、身段與角色扮演，孩子們不僅樂在其中，更是笑容滿面、眼裡閃閃發光。

火鳳凰藝工隊由多位資深表演藝術工作者組成，團長吳碧雪有40年演出經驗，曾受邀赴日本與中港澳等地演出。團隊活躍舞台也長期熱心公益，累計1200場公益演出，遍及北中南各地的安養中心、護理之家、教養院。