快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

影／火鳳凰藝工隊公益演出 今台南五甲教養院完成第1200場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁五甲教養院下午很熱鬧，中部著名表演團體「火鳳凰藝工隊」特地南下與在地藝術團體到院公益演出，結合歌仔戲、音樂與舞蹈，大家與院生們開心互動，共度一段溫馨難忘時光。火鳳凰藝工隊也以歌仔戲傳愛圓滿完成第1200場公益演出。

今年4月台灣新住民兩岸新思路經貿文化協會理事長陳習珍，經由舞之鼓表演藝術團團長朱淑惠邀請，台南市鼓樂協會林韻慈老師率領五甲教養院院生「UP大樂團」赴廈門交流表演。當時結識火鳳凰藝工隊團長吳碧雪與多位團員，雙方在異地攜手演出，大家承諾回台後「一定要特別為孩子們演一場。」

今天大家實現承諾。火鳳凰藝工隊從中部南下與台南與舞之鼓表演藝團、鳳天神鼓一同來到五甲教養院。用融合傳統與現代的方式，以音樂、歌唱與舞蹈結合劇場藝術演出，融合民俗技藝與肚皮舞、民族舞、街舞、爵士舞等舞風，重新演繹經典歌仔戲。

藝工隊與五甲院生「UP大樂團」再同場演出。大姐們也邀請孩子們參與互動，帶領大家體驗歌仔戲的唱腔、身段與角色扮演，孩子們不僅樂在其中，更是笑容滿面、眼裡閃閃發光。

火鳳凰藝工隊由多位資深表演藝術工作者組成，團長吳碧雪有40年演出經驗，曾受邀赴日本與中港澳等地演出。團隊活躍舞台也長期熱心公益，累計1200場公益演出，遍及北中南各地的安養中心、護理之家、教養院。

藝工隊感謝綺麗國際旅行社、賴秋圭、利成消防企業有限公司、荷韻人文 林鼎昇、楊瑞香、欒棠、橘太郎爆漿雞蛋糕台中學府店、蔡育鈴、熊森森日式咖哩蛋包鍋燒專賣店、大熊村長 morning、美雅、陳奕君等多方物資捐贈與贊助，仙姬寶盒音響工程與志工支援付出，讓活動能順利舉行。「讓孩子們在掌聲與戲曲中，看見了世界的溫柔與美好。」

台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影
台中火鳳凰藝工隊與台南在地藝術團體志工到歸仁五甲教養院公益演出。記者周宗禎／攝影

公益 火鳳凰 歌仔戲

延伸閱讀

兒童歌仔戲改編西遊記親子劇場 14日嘉義巡演

買房還是搏拆遷？ 28平米9人搶 杭州老破小屋拍出122.6萬

《碧玉簪》22歲楊麗花x19歲葉青 首部電影見證兩大天王最初的風采

兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

相關新聞

每周近500車次客運運轉 麥寮轉運站定案地點曝光

雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，公車站點多數位於街區道路，影響當地交通，縣府規畫設置客運轉運站，...

台南青年研發ATM防詐警示系統 邊講電話邊提款就警告

面對詐騙手法推陳出新，台南青年組成的「さきとうはつたい（詐欺討伐隊）」團隊，以「人文AI」為核心，研發出「ATM提款防詐...

卡比胖拉現身安平漁人碼頭 12米巨型水豚氣偶萌翻台南

萌力全面攻佔！卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天活動今天在台南安平漁人碼頭登場，市府與台灣原創角色「卡比胖拉」合作，打造療癒系...

台灣府城隍廟百米巨龍府城祈福巡禮明登場 台南警加強交通疏導

台灣府城隍廟辦理「百米巨龍府城祈福巡禮活動」將於明上午8時起至12時登場，台南市警二分局預估中西區將湧入大批民眾共襄盛舉...

台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷 測速照相又民怨四起

台南樹谷園區樹谷大道慢車道大量機車飛快車禍死傷不斷，七月開始測速照相後因為速限降為時速40公里，有人收到5張、3張罰單才...

嘉義民雄大士爺文化祭熱鬧開跑 三天祭典祈求消災平安

一年一度的民雄大士爺文化祭今起登場，廟方今天清晨舉辦祈福儀式，董事長周漳炎率董監事及信眾團拜，為大士爺神尊開光，今起至9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。