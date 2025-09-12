影／火鳳凰藝工隊公益演出 今台南五甲教養院完成第1200場
台南市歸仁五甲教養院下午很熱鬧，中部著名表演團體「火鳳凰藝工隊」特地南下與在地藝術團體到院公益演出，結合歌仔戲、音樂與舞蹈，大家與院生們開心互動，共度一段溫馨難忘時光。火鳳凰藝工隊也以歌仔戲傳愛圓滿完成第1200場公益演出。
今年4月台灣新住民兩岸新思路經貿文化協會理事長陳習珍，經由舞之鼓表演藝術團團長朱淑惠邀請，台南市鼓樂協會林韻慈老師率領五甲教養院院生「UP大樂團」赴廈門交流表演。當時結識火鳳凰藝工隊團長吳碧雪與多位團員，雙方在異地攜手演出，大家承諾回台後「一定要特別為孩子們演一場。」
今天大家實現承諾。火鳳凰藝工隊從中部南下與台南與舞之鼓表演藝團、鳳天神鼓一同來到五甲教養院。用融合傳統與現代的方式，以音樂、歌唱與舞蹈結合劇場藝術演出，融合民俗技藝與肚皮舞、民族舞、街舞、爵士舞等舞風，重新演繹經典歌仔戲。
藝工隊與五甲院生「UP大樂團」再同場演出。大姐們也邀請孩子們參與互動，帶領大家體驗歌仔戲的唱腔、身段與角色扮演，孩子們不僅樂在其中，更是笑容滿面、眼裡閃閃發光。
火鳳凰藝工隊由多位資深表演藝術工作者組成，團長吳碧雪有40年演出經驗，曾受邀赴日本與中港澳等地演出。團隊活躍舞台也長期熱心公益，累計1200場公益演出，遍及北中南各地的安養中心、護理之家、教養院。
藝工隊感謝綺麗國際旅行社、賴秋圭、利成消防企業有限公司、荷韻人文 林鼎昇、楊瑞香、欒棠、橘太郎爆漿雞蛋糕台中學府店、蔡育鈴、熊森森日式咖哩蛋包鍋燒專賣店、大熊村長 morning、美雅、陳奕君等多方物資捐贈與贊助，仙姬寶盒音響工程與志工支援付出，讓活動能順利舉行。「讓孩子們在掌聲與戲曲中，看見了世界的溫柔與美好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言