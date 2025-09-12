「2049媽祖遶月太空站」 嘉義太空教育館展出1年

快訊

中央社／ 嘉義縣12日電

國科會推出「2049媽祖遶月太空站」特展，今天起在嘉義太空教育館展出1年，規劃多項沉浸式互動體驗，希望引發民眾想像與創造力，為未來科技研發提供量能，實現媽祖到月球遶境。

國科會副主委陳炳宇、國家太空中心教育辦公室總監鄭琮生、嘉義縣副縣長劉培東、教育處長李美華等人，今天參加特展啟動儀式，並實際操作、體驗虛擬「太空站」中藝術家創作的六項互動裝置，包括「福朗提爾號-啟程、假色拍貼機、SpaceLive、月球太空計畫-太空艙B、福朗提爾壹號、80之後」。

陳炳宇致詞說，此展覽是國科會推動晶創人文計畫的一部分，希望用人文角度來帶動晶片發展，此次展覽用「2049媽祖遶月太空站」為名稱，是恰當且有意義的，因為半導體晶片是台灣的「護國神山」，同樣媽祖也是「護國神山」。

陳炳宇表示，希望透過藝術家創作，激發大家想像未來世界是什麼，提供科學家、工程師要發展的方向；他舉例媽祖的護法將軍千里眼與順風耳就是先民想像，現在這些事情都實現了，只要拿起手機，就可以聽到千里外聲音與影像。

陳炳宇說，所以未來媽祖也可以到月球遶境，大家也可以跟著媽祖到太空遶一遶再回地球；幻想未來是很重要的事情，希望大家來看展，就能想像出未來可以做的事情。

劉培東說，太空科技研發每一步都相當艱難，就像明朝顏思齊橫渡黑水溝一樣，要有乘風破浪勇氣，也需要媽祖慈悲祝福，嘉義太空教育館希望推廣科學展覽與科技教育，讓大家在媽祖庇佑下，帶來更多啟發。

嘉義縣科學教育中心指出，特展也與嘉義縣「科學園區x學習場域」整體規劃結合，預計舉辦70場次「嘉義縣一日遊學計畫」，激發在地學童科技素養、創新思維。

「2049媽祖遶月太空站」展8月已先在台北「台灣當代文化實驗場」展出1週，但陳炳宇強調，嘉義才是展覽主場，展出內容更豐富，且展期長達1年。

太空 媽祖 嘉義

