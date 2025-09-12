快訊

卡比胖拉現身安平漁人碼頭 12米巨型水豚氣偶萌翻台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影

萌力全面攻佔！卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天活動今天在台南安平漁人碼頭登場，市府與台灣原創角色「卡比胖拉」合作，打造療癒系水豚主題展，展期至10月19日。

活動亮點包括高達12公尺的水上巨型氣偶「卡比胖拉」、兩座5公尺陸上中型氣偶，以及三款造型共50隻迷你水豚紙雕裝置。夜間燈光秀將於每日晚間6點起每半小時演出一次，平日至8點、假日延長至9點，搭配港區景色與音樂，營造夢幻氛圍。

市長黃偉哲表示，昨天搶先在社群貼文曝光，立刻引來網友暴動「也太可愛了吧！」「這周末就衝台南！」安平有許多美食和景點，活動橫跨多個國定假日連假，歡迎大家來台南與水豚君同樂。

現場除拍照打卡，現場設有限定快閃店與假日觀光市集，販售文創商品與美食，鄰近「安平出張所」更有真實水豚供民眾近距離互動。

活動免費入場，市府期望透過原創IP展演，推廣本土創意與觀光魅力。黃偉哲說，「卡比胖拉」活動結束後會留在台南，未來不定期出沒在各地景點。

這次場地對面就是安億停場，周邊亦備有多處停車場供使用。主辦單位提醒，活動期間部分停車格將實施管制，請留意交通公告。

「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影
「卡比胖拉」現身安平漁人碼頭，12米巨型水豚氣偶萌翻台南。記者吳淑玲／攝影

