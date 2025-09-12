快訊

公益兒童劇助創世 雲林在地企業響應贊助

中央社／ 雲林縣12日電
受大環境影響，創世基金會捐款短少，雲林縣斗六市公所與基金會共同舉辦「愛劇在一起ESG公益兒童劇」活動，在地企業響應12日捐款贊助。中央社
雲林縣斗六市公所今天與創世社會福利基金會斗六分院舉辦「愛劇在一起ESG公益兒童劇」公益售票宣傳記者會，邀民眾享受表演也做公益，在地企業響應贊助。

斗六市長林聖爵表示，公益兒童劇結合教育意涵，讓孩子透過兒童劇學習環境永續與感恩助人精神，公所將持續支持這類兼具公益與教育價值活動，也呼籲更多在地企業、社團與民眾共同讓愛心在斗六擴散。

斗六觀光夜市與永勝環保企業有限公司響應，各捐新台幣20萬元贊助，為兒童藝文推廣與植物人安養盡心力。

蘋果劇團長方國光分享劇目「小星星的奇幻冒險」，以海洋動物拯救遭污染的珊瑚城堡為故事主軸，融入環境保護議題與互動遊戲，讓孩子觀戲時學習垃圾分類與海洋保育重要性，小朋友更能理解環境永續價值，也在心中種下守護地球種子。

創世斗六分院長張曉蓉說，今年1月到6月捐款較去年同期減少230萬元，其中常年服務經費短少86萬元、其他縣市建院經費減少79萬元，連最穩定的定期定額捐款也減少54萬元，讓照顧弱勢與籌備建院面臨極大壓力。

兒童劇10月26日在國立雲林科技大學雲泰表演廳演出，目前約8成票券待認助。創世期盼社會各界以愛心認票，帶孩子欣賞寓教於樂的公益兒童劇，或將票券二次捐贈予弱勢家庭。

公益 斗六 捐款

